Уряд продовжив виплати для переселенців до 1 березня

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Допомогу на проживання для усіх переселенців, які отримували її до 1 лютого, автоматично продовжили ще на місяць

Уряд України автоматично продовжив до 1 березня виплати для переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій громадян. Про це повідомляє пресслужба Полтавської облвійськадміністації.

Окрім цього, із 1 березня на пів року продовжуються виплати для тих внутрішньо переміщених осіб, які не можуть працювати:

пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії менший за 9 444 грн;

особам з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Також значна кількість переселенців зможуть отримати продовження виплат ще на 6 місяців після подання нової заяви на виплату допомоги. Звертатися за перепризначенням допомоги родини можуть уже з 1 лютого.

Єдина умова для продовження виплат на додаткові пів року — дохід у таких родинах не має перевищувати 9 444 грн на одну особу.

Ще протягом пів року зможуть отримувати допомогу сім'ї переселенців із дітьми до 14 років, які не мають змоги відвідувати заклади освіти або навчаються дистанційно, а їхні батьки не можуть через це працювати.

Допомогу продовжать і родинам, працездатні члени якої знайшли роботу, зареєструвалися як фізична особа-підприємець, отримали мікрогрант тощо.

Крім цього виплати отримуватимуть сім’ї, навіть якщо хтось із її працездатних членів не працює. Проте вони мають стати на облік у центрі зайнятості як безробітні або ті, хто шукають роботу. Ящо людина не буде зацікавлена у своєму працевлаштуванні, виплати вона не отримуватиме.

Нагадаємо, у Департаменті соціального захисту населення «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли про зміни правил виплат для внутрішньо переміщених осіб.