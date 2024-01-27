У Полтаві поліція розшукує зниколого безвісти Владислава Прохоренка

Поліція Полтавщини розшукує зниколого безвісти 18-річного Владислава Прохоренка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, 26 січня 2024 року хлопець вийшов з дому та зник у невідомому напрямку.
Прикмети зниклого: зріст 180 см, худорлява статура, карі очі, коротке волосся темного кольору. Одягнутий був у довгу темно-синю куртку, світло-сірі спортивні штани, спортивні ботинки темно-синього кольору та чорну шапку.
Поліція прочить усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Владислава, звертатися до відділу поліції № 1 Полтавського райуправління за телефонами: 095-705-91-03 або 102.
Нагадаємо, нещодавно поліцейські розшукали 17-річну мешканку Полтавщини у Сумській області.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.