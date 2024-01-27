Репродуктивний матеріал загиблих військових не утилізовуватимуть - Міністерство охорони здоров'я

Кріобанки України не будуть знищувати заморожений репродуктивний матеріал загиблих українських військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Уже в березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників.
Фахівці Міністерства охорони здоров'я уже працюють разом з народними депутатами задля якнайшвидшого вирішення цього питання.
Що передувало?
Наприкінці листопада минулого року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що зобов'язує утилізовувати заморожений біоматеріал військових у разі їхньої смерті.
Цю подію підхлпили та почали активно обговорювати і коментувати користувачі у соцмережах.
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