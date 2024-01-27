Допомагаємо судинам за допомогою трав - які найкорніші, досліджувала газета "Для дому і сім'ї"

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 153

Існує думка, що дана патологія виникає тільки у людей похилого віку, і чистити судини необхідно лише хронічним хворим. Усе це не так. Наші судини забиваються через погану екологію, незбалансоване харчування, шкідливі звички, деякі захворювання . Серед усього різноманіття методів трави для чищення судин зарекомендували себе як безпечний і ефективний спосіб

Безсмертник містить речовини, які ефективно очищають судинні стінки і просвіт. Рослина ефективна як профілактика серцевих недуг, допомагає відновитися після інфаркту.

Квіти конюшини допомагають запобігти розвитку атеросклерозу. Речовини рослини розчиняють жирові накопичення в артеріях, розслаблюють мускулатуру. Конюшина очищає не тільки судинні стінки, але й лімфатичну систему. У рослині багато різних вітамінів, які позитивно впливають на загальний стан людини.

М’ята перцева допомагає зняти спазм у судинах, поліпшує кровообіг, сприяє відновленню та самоочищенню. Може бути використана самостійно або в комплексі з іншими лікарськими рослинами.

Корінь кульбаби зміцнює судинні стінки і розчиняє ліпідний наліт.

Насіння кропу допомагає відновити еластичність судин, зняти первинні симптоми варикозу, нормалізувати кров’яний тиск, збільшити ширину просвітів судин, сприяє поліпшенню циркуляції крові. Не впливає негативно на паралельно лікарські препарати, що приймаються.

Звіробій — допомагає зняти судинний спазм, підвищити тонус і поліпшити еластичність судин, підвищує якість запам’ятовування.

Глід – допомагає поліпшити мозковий кровообіг. Використовується як додатковий компонент фітозборів, вимагає прийому в подрібненому вигляді.

Меліса – покращує кровотік у мозку, харчування його кори, нормалізує роботу центральної нервової системи. Рослина є ідеальним варіантом для приготування чаїв та тонізуючих холодних напоїв.

Чистотіл покращує кровообіг у корі мозку, допомагає впоратися з наслідком інфаркту головного мозку.

Терапевтичними властивостями володіють не лише трав’яні збори, але й рослинні продукти харчування. Багато звичних продуктів мають судинозміцнювальну і очищаючу дію, головне — розумно вживати компоненти.

Королем безперечно вважається часник. Він має неоціненно корисний вплив на багато органів і систем. Спиртовий настій часнику допомагає підвищити концентрацію корисних речовин. Настоянка готується протягом двох тижнів. Пару головок очищеного часнику змішують із половиною літра горілки або спирту. Починають терапію з однієї краплі, додаючи по одній щодня протягом тижня, після чого йде зворотний відлік із зменшенням краплі щодня. Рецепт дієвий, але має протипоказання – захворювання органів травної системи.

Цибуля ефективно чистить судини, розширює їхній просвіт, знищує холестеринові відкладення. Суміш зі 100 г липового меду і 200 г соку цибулі приймають щодня по дві – три столові ложки.

Волоські горіхи допомагають забути про головний біль, нормалізувати кров’яний тиск, поліпшити стан судин ніг і голови.

Такі продукти як буряк, журавлина, морква, цитрусові – незамінні в раціоні людей, які мають проблеми з судинами. Дуже часто за допомогою трав та рослинних продуктів харчування вдається позбутися проблеми, яка не піддавалася корекції лікарськими засобами. Щоб був ефект від лікування, слід проходити курс, приймати збір трав, при цьому враховувати можливі протипоказання.

Перед початком терапії з допомогою цілющих трав необхідно обов’язково відвідати фахівця і проконсультуватися щодо безпеки даного варіанту терапії.