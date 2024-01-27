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Статки родини нардепа Мовчана зросли за 2022 рік: що вказано у його декларації

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 469 Коментарів: 1

 

Річна заробітна плата самого ж депутата знизилась у порівняні з 2021 роком

З 2022 року дружина народного депутата Олексія Мовчана (партія «Слуга народу») Аліна Мовчан має три нерухомості, а її річний заробіток від підприємницької діяльності зріс на понад 300 тисяч гривень у порівняні з 2021 роком.

Про це стало відомо з декларації про статки нардепа за 2022 рік.

Відомо, що з липня 2022 року Аліна Мовчан разом депутаткою Полтавської обласної ради Юлією Цибульською (партія «Слуга народу») орендує приміщення в Кременчуці площею 116,1 м². З жовтня дружина нардепа також користується квартирою в Києві площею 43,1 м². Самою ж нерухомістю володіє родич Олексія Мовчана Артем Мовчан.

З вересня 2022 року Аліна Мовчан разом зі своєю матір’ю Оленою Шмир і сестрою Діаною Шмир володіють будинком площею 350,3 м² в Тернополі та земельною ділянкою площею майже 1 тис. м².

За 2022 рік дохід від підприємницької діяльності дружини народного депутата склав понад 1 млн грн, у 2021 році ця сума сягала 725 тисяч гривень. Річна заробітна плата самого ж депутата знизилась на понад 60 тисяч гривень (з 522 тис. 223 грн до  458 тис. 903 грн). 

У готівці народний депутат тримає 65 тисяч гривень та понад 4 тис. доларів. Аліна Мовчан своєю чергою має у готівці більше 6 тисяч євро.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Facebook-сторінка Олексій Мовчан
Теги: Мовчан декларація
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Коментарі: 1

789
Andron777:
Сьогодні, 14:08

Як кажуть, влада повинна багатіти разом з державою, а не за її рахунок... А у нас кому війна, а нардепам мать родна...


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