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Історії про спадок, самопізнання та шведський детектив: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 145

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Сара Джіо «На добраніч, Джун»

Джун – серйозна й успішна банкірка, яка досягла професійного успіху завдяки витримці й непорушності. Коханню просто нема місця в її житті. Проте жінці дедалі важче підтримувати такий шалений ритм. Коли Джун дізнається, що в спадок від далекої родички Рубі отримала крамницю дитячих книжок, то відразу вирішує її продати. Утім у Сіетлі, куди вона вирушає, щоб організувати продаж, жінка натрапляє на інакше життя, без стресу й паніки, а також дізнається давні сімейні таємниці. Тож чи з’явиться в неї бажання, час і сила зберегти непримітну книжкову крамничку, засновану ще в 40-х роках минулого століття.


Джон П. Стрелекі «Кафе на краю світу»

Зупиніться. Поставте на паузу щоденну метушню, вирвіться з її тенет і зазирніть до кафе на краю світу. Розгорніть меню й придивіться уважніше до останньої сторінки – там ви прочитаєте три запитання, від яких тікали все життя. Чому ви тут? Чи вдоволені ви? Чи боїтесь смерті?

Ця книжка допоможе в пошуках відповідей. З нею ви запалите вогонь в душі, усвідомите що цінне, а що – марнота, поглянете на життя інакше, незалежно від набутого досвіду. Це справжній видавничий феномен, бестселер, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни.


   
  

Марія Ланг «Король наш Конвалія з гаю»

У тихому шведському містечку сталася небувала подія: перед самим весіллям загадково зникла наречена. Цю загадку розв’язує кримінальний комісар Крістен Війк, орієнтуючись у слідстві переважно на психологічні мотиви.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека книги
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