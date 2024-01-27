Історії про спадок, самопізнання та шведський детектив: що кременчужанам почитати на вихідних

Джон П. Стрелекі «Кафе на краю світу»

Зупиніться. Поставте на паузу щоденну метушню, вирвіться з її тенет і зазирніть до кафе на краю світу. Розгорніть меню й придивіться уважніше до останньої сторінки – там ви прочитаєте три запитання, від яких тікали все життя. Чому ви тут? Чи вдоволені ви? Чи боїтесь смерті?

Ця книжка допоможе в пошуках відповідей. З нею ви запалите вогонь в душі, усвідомите що цінне, а що – марнота, поглянете на життя інакше, незалежно від набутого досвіду. Це справжній видавничий феномен, бестселер, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни.



