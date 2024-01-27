27 січня увесь світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту

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Саме в цей день у 1945 році війська 1-го Українського фронту звільнили полонених одного із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау

Щорічно 27 січня міжнародна спільнота відзначає День пам'яті жертв Голокосту.

Цього дня у 1945 році військові 1-го Українського фронту увійшли до одного з найбільших нацистських концтаборів Аушвіц-Біркенау та звільнили його полонених.

Цю пам'ятну дату запровадили у 2005 році на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження, - йдеться у резолюції ООН від 2005 року.

Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами убивчої політики - нацисти буквально знищували групи людей та цілі народи, кого вважали загрозою або неповноцінними. Близько 1,5 мільйона жертв були із території сучасної України.

Не оминув Голокост і жителів Кременчука.

Фрагменти тих трагічних подій збережені та відтворені у музеї істоії Голокосту, який діє при Кременчуцькому Вищому професійному училищі № 7.

Імена усіх загиблих євреїв Кременчука, нажаль, невідомі. За приблизними підрахунками у місті загинуло близько 8 тисяч євреїв. Віднайти імена вдалося лиш приблизно 800 жертв. Детальніше ознайомитися з історіями деяких загиблих можна на сайті Музею Голокосту у Кременчуці.



