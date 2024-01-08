Щоб народилося 10 тисяч дітей: в Україні за штучне запліднення тепер платитиме держава

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Національна служба здоров'я України анонсувала новий пакет послуг щодо лікування безпліддя. «ТелеграфЪ» дізнався, чи буде послуга доступна у Кременчуці

В Україні за штучне запліднення тепер платитиме держава. Відповідну новину опублікувало Міністерство охорони здоров’я.

У багатьох країнах лікування безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій фінансується приватно, тож майбутні батьки несуть величезні фінансові витрати. Тому послуги з відновлення репродуктивного здоров’я є майже недоступними для більшості людей.

МОЗ впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою медичних гарантій. Ця програма на 2024 рік покриватиме новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro*)».

Жінок направлятимуть на лікування безпліддя державним коштом виключно за медичними показаннями. А лікарні за таку послугу отримуватимуть 60 324 гривні.

Держава планує профінансувати 30 400 лікувальних циклів. Очікувана кількість новонароджених українців після впровадження послуги — близько 10 000.

Для долучення до програми медичних гарантій за новим пакетом послуг медичні заклади мають укласти контракт із Національною службою здоров’я України впродовж січня 2024 року за повною формою.

«ТелеграфЪ» зателефонував до директора Кременчуцького перинатального центру Радомира Сербіна, щоб дізнатися, чи буде доступна послуга штучного запліднення у Кременчуці. На це він відповів, що нововведення торкнеться клінік, які займаються ЕКО (штучним заплідненням). У Кременчуці таких закладів немає, і здебільшого це стосується великих київських клінік.

— Ми не будемо подаватися на цей пакет, — пояснив Радомир Сербін.

*Запліднення іn vitro (або «в пробірці») — процес, в ході якого яйцеклітини запліднюються спермою поза межами жіночого організму.