Ferrexpo підтримала дітей з незахищених категорій Кременчука

До новорічних свят залізорудна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині підготувала солодкі подарунки для дітей з найбільш вразливих груп населення — дітей з інвалідністю та дітей з малозабезпечених родин.
Наприкінці грудня компанія привітала солодкими подарунками 100 дітей на прохання кременчуцької організації «Новий дім». Керівництво організації висловило вдячність Ferrexpo за небайдужість та готовність дбати про найменших жителів громади.
У Ferrexpo крім виробничих питань у пріоритеті — корпоративна соціальна відповідальність. Низка соціальних проєктів реалізується тут навіть в умовах воєнного стану.
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