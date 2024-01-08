Ferrexpo підтримала дітей з незахищених категорій Кременчука

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До новорічних свят залізорудна компанія Ferrexpo з активами на Полтавщині підготувала солодкі подарунки для дітей з найбільш вразливих груп населення — дітей з інвалідністю та дітей з малозабезпечених родин.

Наприкінці грудня компанія привітала солодкими подарунками 100 дітей на прохання кременчуцької організації «Новий дім». Керівництво організації висловило вдячність Ferrexpo за небайдужість та готовність дбати про найменших жителів громади.

У Ferrexpo крім виробничих питань у пріоритеті — корпоративна соціальна відповідальність. Низка соціальних проєктів реалізується тут навіть в умовах воєнного стану.

«Завжди раді тішити малечу до свят і бачити задоволені усмішки. Які б не були часи, у всіх дітей має бути щасливе дитинство», — наголосила Ольга Мокра, фахівчиня з корпоративної соціальної відповідальності та зв’язків із громадськістю Ferrexpo в Україні.