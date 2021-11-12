COVID-19 може призвести до безпліддя: що кажуть лікарі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 062 Коментарів: 8

Коронавірус впливає на всі органи та системи людського організму - все більше людей, на жаль, підтверджують це власним здоров’ям. На цьому тлі ЗМІ та соціальні мережі поширюють інформацію про вплив COVID-19 на фертильність - здатність статевозрілої людини зачати, виносити та народити дитину. Інформацію, м'яко кажучи, не підтверджену.

Про те, що відомо про вплив COVID-19 на фертильність, розповідає лікарка акушер-гінеколог Наталія Снитенко.

- Як і деякі інші віруси, SARS-CoV-2 (збудник COVID-19) дійсно впливає на репродуктивну функцію і чоловіків, і жінок, але усі механізми такого впливу ще не з’ясовані, оскільки пройшло недостатньо часу для накопичення даних. На сьогоднішній день встановлено, що тропність (прив’язаність до певних систем, тканин, клітин) коронавірусу до ендотелію (клітинам внутрішньої оболонки судин) з наступним підвищеним ризиком тромбоутворення може вплинути й на репродуктивну функцію. Якщо є порушення кровотоку в органі (неважливо, це легені, нирки або статева система), отже, функції цього органу теж порушені. Але прямий вплив коронавірусу на клітини статевих органів ще вивчається (вірогідно, він є, так як рецептор ACE, до якого прикріплюється коронавірус, там також присутній).

- Вірус SARS-CoV-2 в цьому сенсі якийсь особливий?

- Зовсім ні. Звичайно, віруси, що діють прицільно та знижують, наприклад, оваріальний резерв (запас повноцінних яйцеклітин), поки не виявлені, але будь-яка тяжка інфекція, в тому числі вірусна, може вплинути на функцію яєчників та яєчок. Ті ж, так би мовити, локальні вірусні інфекції, що передаються у тому числі статевим шляхом, можуть вплинути на здатність до дітонародження незалежно від статі. Наприклад, вірус генітального герпесу може спровокувати запальний процес, що закінчується появою рубцевих змін. Або ось вірус епідемічного паротиту (всім відома «свинка»): до загальної вакцинації це була досить поширена хвороба, яка, в основному, протікала не тяжко, але одним з проявів якої у хлопчиків був орхіт (запалення яєчок), що часто закінчувався безпліддям.

- Які симптоми в протіканні COVID-19 мають викликати занепокоєння пацієнта щодо його фертильності у майбутньому?

- Ніяких специфічних симптомів немає. Якщо хвороба протікає тяжко, природньо що лібідо буде знижено: організму просто не до того. Однак це не свідчить про зниження фертильності, це всього лише тимчасове явище, яке виникає не лише при COVID-19, а й при тяжкому протіканні будь-якої інфекції. Крім того, свою роль тут грає й агресивна медикаментозна терапія (гормони чималими дозами, моноклональні антитіла тощо). Все це разом точно не впливає позитивно на фертильність.

- А що можна сказати про віддалені наслідки, наприклад, безпліддя, як ускладнення після перенесеного коронавірусу?

- Безпліддям лікарі вважають ненастання вагітності протягом 6 і більше місяців без будь-якого впливу зовнішніх факторів. Тяжкий COVID-19 - це зовнішній фактор, що явно впливає. Але пандемії COVID-19 менше двох років, це недостатній термін для оцінки віддалених наслідків в масштабах всієї популяції. Щоб спрогнозувати вплив коронавірусу на фертильність, потрібно: виділити групу здорових (фертильно повноцінних) до захворювання людей; оцінити, як вони перенесли COVID-19; поспостерігати за тим, як відновлюється їхня фертильність після захворювання. Таке дослідження потребує багато часу та ресурсів, тому глобальні прогнози поки що робити неможна.

- Як запобігти можливим негативним наслідкам?

- Якоїсь спеціальної терапії для профілактики проблем з фертильністю на сьогоднішній день немає, так як під час пандемії головна задача - рятувати життя. Але оскільки ми вже маємо дані про тимчасове зниження фертильності при тяжких формах COVID-19, важливо мінімізувати ризик тяжкого протікання захворювання. І така можливість є. Так-так, я маю на увазі саме вакцинацію від COVID-19...