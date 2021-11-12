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COVID-19 може призвести до безпліддя: що кажуть лікарі

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 062 Коментарів: 8

 

Тяжкі форми COVID-19 дійсно призводять до тимчасового зниження репродуктивної функції

Коронавірус впливає на всі органи та системи людського організму - все більше людей, на жаль, підтверджують це власним здоров’ям. На цьому тлі ЗМІ та соціальні мережі поширюють інформацію про вплив COVID-19 на фертильність - здатність статевозрілої людини зачати, виносити та народити дитину. Інформацію, м'яко кажучи, не підтверджену.

Про те, що відомо про вплив COVID-19 на фертильність, розповідає лікарка акушер-гінеколог Наталія Снитенко

- Як і деякі інші віруси, SARS-CoV-2 (збудник COVID-19) дійсно впливає на репродуктивну функцію і чоловіків, і жінок, але усі механізми такого впливу ще не з’ясовані, оскільки пройшло недостатньо часу для накопичення даних. На сьогоднішній день встановлено, що тропність (прив’язаність до певних систем, тканин, клітин) коронавірусу до ендотелію (клітинам внутрішньої оболонки судин) з наступним підвищеним ризиком тромбоутворення може вплинути й на репродуктивну функцію. Якщо є порушення кровотоку в органі (неважливо, це легені, нирки або статева система), отже, функції цього органу теж порушені. Але прямий вплив коронавірусу на клітини статевих органів ще вивчається (вірогідно, він є, так як рецептор ACE, до якого прикріплюється коронавірус, там також присутній).

-  Вірус SARS-CoV-2 в цьому сенсі якийсь особливий?

- Зовсім ні. Звичайно, віруси, що діють прицільно та знижують, наприклад, оваріальний резерв (запас повноцінних яйцеклітин), поки не виявлені, але будь-яка тяжка інфекція, в тому числі вірусна, може вплинути на функцію яєчників та яєчок. Ті ж, так би мовити, локальні вірусні інфекції, що передаються у тому числі статевим шляхом, можуть вплинути на здатність до дітонародження незалежно від статі. Наприклад, вірус генітального герпесу може спровокувати запальний процес, що закінчується появою рубцевих змін. Або ось вірус епідемічного паротиту (всім відома «свинка»): до загальної вакцинації це була досить поширена хвороба, яка, в основному, протікала не тяжко, але одним з проявів якої у хлопчиків був орхіт (запалення яєчок), що часто закінчувався безпліддям.

- Які симптоми в протіканні COVID-19 мають викликати занепокоєння пацієнта щодо його фертильності у майбутньому?

- Ніяких специфічних симптомів немає. Якщо хвороба протікає тяжко, природньо що лібідо буде знижено: організму просто не до того. Однак це не свідчить про зниження фертильності, це всього лише тимчасове явище, яке виникає не лише при COVID-19, а й при тяжкому протіканні будь-якої інфекції. Крім того, свою роль тут грає й агресивна медикаментозна терапія (гормони чималими дозами, моноклональні антитіла тощо). Все це разом точно не впливає позитивно на фертильність.

- А що можна сказати про віддалені наслідки, наприклад, безпліддя, як ускладнення після перенесеного коронавірусу?

- Безпліддям лікарі вважають ненастання вагітності протягом 6 і більше місяців без будь-якого впливу зовнішніх факторів. Тяжкий COVID-19 - це зовнішній фактор, що явно впливає. Але пандемії COVID-19 менше двох років, це недостатній термін для оцінки віддалених наслідків в масштабах всієї популяції. Щоб спрогнозувати вплив коронавірусу на фертильність, потрібно: виділити групу здорових (фертильно повноцінних) до захворювання людей; оцінити, як вони перенесли COVID-19; поспостерігати за тим, як відновлюється їхня фертильність після захворювання. Таке дослідження потребує багато часу та ресурсів, тому глобальні прогнози поки що робити неможна.

- Як запобігти можливим негативним наслідкам?

- Якоїсь спеціальної терапії для профілактики проблем з фертильністю на сьогоднішній день немає, так як під час пандемії головна задача - рятувати життя. Але оскільки ми вже маємо дані про тимчасове зниження фертильності при тяжких формах COVID-19, важливо мінімізувати ризик тяжкого протікання захворювання. І така можливість є. Так-так, я маю на увазі саме вакцинацію від COVID-19...

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: фертильність COVID-19 вакцинація
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Коментарі: 8

515
Чувааак:
Сьогодні, 10:54

Шо я казав шо піпіска відпаде?!)))

Але ви не вакцинуйтесь!


1 15
11
Sleash:
Сьогодні, 11:01

Щоб спрогнозувати вплив коронавірусу на фертильність, потрібно: виділити групу здорових (фертильно повноцінних) до захворювання людей; оцінити, як вони перенесли COVID-19; поспостерігати за тим, як відновлюється їхня фертильність після захворювання. Таке дослідження потребує багато часу та ресурсів, тому глобальні прогнози поки що робити неможна.

За пол года придумали вакцину, успели ее протестировать, изучили ее влияние на организм и побочки, провели все необходимые исследования что бы прейти к выводу что она абсолютно безопасна для организма, а что бы изучить проблему фертильности нужно много времени и ресурсов - парадокс  

 

П.С А влияние вакцины на фертильность изучили, это же по сути тот же вирус только ослаблен?      


11 2
1 352
hunter:
Сьогодні, 11:04

Цитата: Sleash

Щоб спрогнозувати вплив коронавірусу на фертильність, потрібно: виділити групу здорових (фертильно повноцінних) до захворювання людей; оцінити, як вони перенесли COVID-19; поспостерігати за тим, як відновлюється їхня фертильність після захворювання. Таке дослідження потребує багато часу та ресурсів, тому глобальні прогнози поки що робити неможна.

За пол года придумали вакцину, успели ее протестировать, изучили ее влияние на организм и побочки, провели все необходимые исследования что бы прейти к выводу что она абсолютно безопасна для организма, а что бы изучить проблему фертильности нужно много времени и ресурсов - парадокс  

Да статья для устрашения народа.


9 2
167
adf007:
Сьогодні, 11:44

Цитата: Чувааак

Шо я казав шо піпіска відпаде?!)))

Але ви не вакцинуйтесь!

Как раз один из побочных эффектов вакцины и есть бесплодие - прочитайте внимательно инструкции, и вся ответственность на вас, т.к. вакцина не примусовая


3 2
1 228
antikola:
Сьогодні, 12:06

Цитата: Чувааак

Шо я казав шо піпіска відпаде?!)))

Але ви не вакцинуйтесь!

smile зато вакцинированные легко переболеют!


2 0
173
ТимТимыч:
Сьогодні, 12:17

Цитата: hunter

Да статья для устрашения народа.

Пугают и пугают.
Цифры страшные рисуют.
И так, и этак изворачиваются с заголовками статеек.
А украинцы не спешат экспериментировать над собою.


3 0
579
1
vortex:
Сьогодні, 12:26

Из вики

 

Па́уль Йо́зеф Ге́ббельс

 

С 1933 по 1945 год министр пропаганды и президент имперской палаты культуры, Геббельс сосредоточил в своих руках все необходимые рычаги управления прессой, радио, кинематографом и другими сферами немецкой культуры. За счёт сочетания демагогической риторики, умелой постановки массовых мероприятий и эффективного использования современной техники — прежде всего радио и кино — в целях пропаганды ему удалось индоктринировать широкие слои немецкого народа идеями национал-социализма и опорочить коммунистов, социал-демократов, евреев и служителей церкви. В ходе антисемитской пропаганды и таких акций, как ноябрьский погром 1938 года, он идеологически подготовил депортацию и уничтожение евреев и тем самым стал одним из главных идейных вдохновителей Холокоста. Его знаменитая речь о тотальной войне, с которой он выступил в берлинском Дворце спорта в феврале 1943 года, служит наглядным примером манипуляции массовым сознанием.

 

Имя Геббельса стало нарицательным[3], его до сих пор связывают с циничной беззастенчивой пропагандой.


2 1
519
JJAbrams:
Сьогодні, 12:48

Цитата: antikola
Цитата: Чувааак

Шо я казав шо піпіска відпаде?!)))

Але ви не вакцинуйтесь!

smile зато вакцинированные легко переболеют!

если иммунитет в заднице, то не факт что переболеют легко.


0 0

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