П'яний кременчужанин на Fiat Doblo в'їхав «у зад» Chevrolet Lacetti

12 листопада, близько 23.00, на перехресті вулиць Київська та Вадима Пугачова Fiat Doblo в'їхав у Chevrolet Lacetti, який зупинився попереду. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Під час встановлення обставин ДТП патрульні помітили у 52-річного водія Fiat ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.80 проміле алкоголю.
Тож поліцейські склали на чоловіка адмінматеріали:
На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.
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