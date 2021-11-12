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П'яний кременчужанин на Fiat Doblo в'їхав «у зад» Chevrolet Lacetti

Сьогодні, 10:44 Переглядів: 556

 

Чергове ДТП за участю водія з ознаками сп'яніння

12 листопада, близько 23.00, на перехресті вулиць Київська та Вадима Пугачова Fiat Doblo в'їхав у Chevrolet Lacetti, який зупинився попереду. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Під час встановлення обставин ДТП патрульні помітили у 52-річного водія Fiat ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2.80 проміле алкоголю.

Тож поліцейські склали на чоловіка адмінматеріали:

  • за ч. 1 ст. 130;
  • за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
  • за ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

Будьте відповідальними водіями. Не наражайте на небезпеку себе та тих, хто вас оточує.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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