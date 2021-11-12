Діти не вийдуть на навчання 15 листопада: можливо 22-го, але це не точно

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 185 Коментарів: 5

Вимоги батьків вкотре проігнорували попри заклики омбудсмена та те, що місто не знаходиться в «червоній» зоні

Питання про відкриття шкіл у Кременчуці розглянуть лише 19 листопада під час засідання комісії ТЕБ і НС, до того батькам не варто розраховувати, що учні 1-4 класів повернуться за парти. Про це мер заявив під час засідання виконкому 12 листопада.

Після доповіді віцемерки Ольги Усанової про рівень захворюваності за останній тиждень Віталій Малецький розповів, що школи відкривати зарано - адже Кременчук все ще не вийшов на плато. Потрібно почекати принаймні тиждень, аби впевнитися, що ланцюжок захворюваності розірвано.

Звісно, таке рішення викликало обурення присутніх батьків: адже Кременчук знаходиться в «помаранчевій» - навіть не в «червоній» - зоні. До того ж 11 листопада омбудсменка Людмила Денісова закликала не закривати початкову школу.

- Не надо смотреть ни на какие показатели потому что ученикам 1-4 классов разрешено учиться очно! - сказала представниця батьків депутатка Полтавської ОДА Марина Василенко.

- Давайте тиждень протримаємося, тоді вийдемо на навчання і до зимових канікул протримаємося, - закликав мер попри зауваження батьків.

На питання, чому в інших містах, зокрема Полтаві, ситуація дещо інша і діти ходять до школи, Віталій Малецький відповів, що там не думають про наслідки.

Пані Василенко згадала й про петицію щодо відкриття шкіл, яку залишили без уваги - але мер міста продовжив наполягати на тому, що з 15 листопада діти на навчання не вийдуть.

- Если мы выйдем, мы перечеркнем ту динамику, которой удалось достичь. Посчитайте цену одной жизни - стоит ли она недели знаний? - відказав він.