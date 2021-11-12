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Діти не вийдуть на навчання 15 листопада: можливо 22-го, але це не точно

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 1 185 Коментарів: 5

Вимоги батьків вкотре проігнорували попри заклики омбудсмена та те, що місто не знаходиться в «червоній» зоні

Питання про відкриття шкіл у Кременчуці розглянуть лише 19 листопада під час засідання комісії ТЕБ і НС, до того батькам не варто розраховувати, що учні 1-4 класів повернуться за парти. Про це мер заявив під час засідання виконкому 12 листопада.

У Кременчуці школярі поки що не сядуть за парти – COVID-19 прогресує: мер зустрівся з батьками дітей (оновлено)

Після доповіді віцемерки Ольги Усанової про рівень захворюваності за останній тиждень Віталій Малецький розповів, що школи відкривати зарано - адже Кременчук все ще не вийшов на плато. Потрібно почекати принаймні тиждень, аби впевнитися, що ланцюжок захворюваності розірвано.

Звісно, таке рішення викликало обурення присутніх батьків: адже Кременчук знаходиться в «помаранчевій» - навіть не в «червоній» - зоні. До того ж 11 листопада омбудсменка Людмила Денісова закликала не закривати початкову школу.

- Не надо смотреть ни на какие показатели потому что ученикам 1-4 классов разрешено учиться очно! - сказала представниця батьків депутатка Полтавської ОДА Марина Василенко.
- Давайте тиждень протримаємося, тоді вийдемо на навчання і до зимових канікул протримаємося, - закликав мер попри зауваження батьків.

На питання, чому в інших містах, зокрема Полтаві, ситуація дещо інша і діти ходять до школи, Віталій Малецький відповів, що там не думають про наслідки.

Пані Василенко згадала й про петицію щодо відкриття шкіл, яку залишили без уваги - але мер міста продовжив наполягати на тому, що з 15 листопада діти на навчання не вийдуть.

- Если мы выйдем, мы перечеркнем ту динамику, которой удалось достичь. Посчитайте цену одной жизни - стоит ли она недели знаний? - відказав він.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: школи відкриття карантин дистанційка
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Коментарі: 5

11
Sleash:
Сьогодні, 11:21

А как насчет поставить адекватного мера и посмотреть на динамику. Бред, или полный карантин или не трогайте детей, что за выборочный подход.  


13 1
167
adf007:
Сьогодні, 11:46

Ну и самое главное - листопад какого года не указано,

может 2021, может 2023


4 0
924
inattentive:
Сьогодні, 12:13

Если и вернутся , то на пару недель. Нашим властям (вероятнее всего по указанию свыше ) не выгодно отапливать школы.


3 0
519
JJAbrams:
Сьогодні, 12:43

Цитата: inattentive

Если и вернутся , то на пару недель. Нашим властям (вероятнее всего по указанию свыше ) не выгодно отапливать школы.

Отопление разве не метсный бюджет оплачивает?


0 0
36
іван.о:
Сьогодні, 12:49

Цитата: inattentive

Если и вернутся , то на пару недель. Нашим властям (вероятнее всего по указанию свыше ) не выгодно отапливать школы.

Причем тут свыше, такая ситуация исключительно в Кременчуге, как и подобные с детскими садами и прочим где замешана городская власть

 


0 0

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