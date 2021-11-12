56 будинків у центральній частині міста сьогодні зранку знову без опалення. КремТЕЦ повідомляє про аварійно-відновлювальні роботи до 20.00. Причина — порив магістральної мережі КремТЕЦ на розі вулиць Шевченка та Мазепи. Служба контролю за оперативною обстановкою виконкому 1563 повідомила адреси будинків, які залишилися без опалення:
Без опалення нині і два дитсадка: №10 на вул. І.Мазепи,47, та 34 на вул. Софіївській, 82, а також школа №19 та станція юних техніків.
Під час засідання виконкому журналісти запитали в мера, коли проблемну ділянку теплотраси нарешті закриють. Мер Віталій Малецький терміну не назвав. Він зазначив, що цю теплотрасу КремТЕЦ мала капітально відремонтувати ще три роки тому. Але цього не зробили — і тепер витрачають гроші на поточні ремонти, вартість яких співставна з капітальним.
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