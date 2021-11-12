56 будинків та два дитсадка у центрі Кременчука без опалення: знову прорвало трубу (додано)

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 647

56 будинків у центральній частині міста сьогодні зранку знову без опалення. КремТЕЦ повідомляє про аварійно-відновлювальні роботи до 20.00. Причина — порив магістральної мережі КремТЕЦ на розі вулиць Шевченка та Мазепи. Служба контролю за оперативною обстановкою виконкому 1563 повідомила адреси будинків, які залишилися без опалення:

вул. Софіївська, 64, 66, 68,70, 71, 73, 84;

вул. Шевченка, 56, 54/43;

вул. Івана Мазепи, 40, 44, 45, 45А, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52/36, 55, 56, 58, 59, 63/12, 65, 67, 69, 71, 73/3;

вул. Горького, 3/27, 5, 14;

вул. Майора Борищака, 19А, 19Б, 19В, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 48/17;

просп. Свободи, 5; вул. Лікаря О. Богаєвського, 1/37.

Станом на 11.38 на розі вулиць Шевченка та Мазепи аварійно-відновлювальних робіт не спостерігається

Без опалення нині і два дитсадка: №10 на вул. І.Мазепи,47, та 34 на вул. Софіївській, 82, а також школа №19 та станція юних техніків.

Додано

Під час засідання виконкому журналісти запитали в мера, коли проблемну ділянку теплотраси нарешті закриють. Мер Віталій Малецький терміну не назвав. Він зазначив, що цю теплотрасу КремТЕЦ мала капітально відремонтувати ще три роки тому. Але цього не зробили — і тепер витрачають гроші на поточні ремонти, вартість яких співставна з капітальним.

- Будемо вимагати у наступному році від них зробити капітальний ремонт, - додав мер.