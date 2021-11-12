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Біля КВБЗ збили велосипедистку: жінка в лікарні

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 480

 

Вона отримала травми середньої тяжкості 

11 листопада, близько 8.40, на вулиці Республіканській 23-річна водійка Ford збила 48-річну велосипедистку. Як повідомили у пресслужбі поліції, велосипедистку з травмами доставили до лікарні.

Слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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