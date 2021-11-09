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Топ новина, Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці школярі поки що не сядуть за парти – COVID-19 прогресує: мер зустрівся з батьками дітей

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 456

 

Віталій Малецький під час зустрічі пояснив жорсткий карантин: заявив високу смертність від ковіду

У Кременчуці поки що не відновлять очне навчання для школярів — вони навчатимуться дистанційно, принаймні до 23 листопада, як і планувалося раніше. Таким є результат зустрічі представників батьківської спільноти з міським головою Віталієм Малецьким сьогодні, 9 листопада.

Натомість під час зустрічі мер заявив про сплеск захворюваності та смертності. За його словами, морг буквально забитий тілами померлих, там більше 70 тіл, і багато хто помер від коронавірусу.

Нагадаємо, батьки вимагали відновлення навчання хоча б для початкових класів і виходили на мітинг 5 листопада.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин дистанційне навчання
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