У Кременчуці школярі поки що не сядуть за парти – COVID-19 прогресує: мер зустрівся з батьками дітей

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 456

У Кременчуці поки що не відновлять очне навчання для школярів — вони навчатимуться дистанційно, принаймні до 23 листопада, як і планувалося раніше. Таким є результат зустрічі представників батьківської спільноти з міським головою Віталієм Малецьким сьогодні, 9 листопада.

Натомість під час зустрічі мер заявив про сплеск захворюваності та смертності. За його словами, морг буквально забитий тілами померлих, там більше 70 тіл, і багато хто помер від коронавірусу.

Нагадаємо, батьки вимагали відновлення навчання хоча б для початкових класів і виходили на мітинг 5 листопада.