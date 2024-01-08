Дитячий садок «Золота рибка» Горішніх Плавнів відзначив 40-річчя своєї роботи

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У дитячому садку «Золота рибка» 21 грудня відзначили 40-річчя діяльності. Колектив закладу приймав вітання від міської адміністрації та відділу освіти, йдеться у статті газети «Хроніки тижня».

Урочистий захід із нагоди ювілею ЗДО «Золота рибка» проходив в актовій залі дитячого садка. Його відвідали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу освіти Лілія Щербина. Концертна програма відкрилася танцювальною композицією на тему пісні «Бо щастя — це…!» авторства Оксани Первової-Рошки у виконанні вихованців закладу. Надія Угнічева привітала дошкільну родину з 40-річним ювілеєм від імені міського голови Дмитра Бикова.

«Дошкільний заклад „Золота рибка“ — одна з найпотужніших навчальних установ громади. За 40 років свого існування заклад випустив понад 2500 дітей, підготовлених до навчання в школі. Це заслуга усього колективу», — підкреслила заступниця міського голови.

Гостя висловила вдячність першій очільниці дитячого садка Людмилі Треліс.

«Вона згуртувала в одну команду однодумців-професіоналів, і разом протягом перших шести років діяльності закладу ними було започатковано кращі традиції колективу», — підкреслила Надія Угнічева.

Окрему подяку вона висловила нинішній керівниці ЗДО Тетяні Цигрик, яка очолює колектив закладу понад 30 років.

«Очільниця закладу — досвідчений менеджер та талановитий педагог. Садочку є чим пишатися. Колективом втілено багато цікавих проєктів, виконана велика робота щодо створення в закладі сприятливого освітнього середовища», — наголосила заступниця міського голови.

Надія Угнічева побажала колективу «радості від щоденної роботи й спілкування з дітьми», а вихованцям — рости здоровими й розумними на радість батькам. Колективу ЗДО «Золота рибка» була оголошена Подяка міського голови за «багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, високу професійну майстерність і відданість справі, досягнення успіхів у вихованні підростаючого покоління».

Окремо Подяку міського голови оголосили завідувачці господарства закладу Валентині Терещенко, помічниці вихователя Наталі Пуловій. Від імені міського відділу освіти колектив привітала Лілія Щербина.

«Мабуть, варто святкувати ювілеї закладів навіть у цей непростий час. Через те, що сьогодні ми мали змогу побачити, скільки знакових подій відбулося протягом 40 років, скільки перемог і досягнень має заклад освіти, — наголосила очільниця відділу. — „Золота рибка“ має багату історію, активне сьогодення. Батьки довіряють вам своїх дітей, що свідчить про вашу професійну самовіддану роботу. А ваші колеги зі шкіл тішаться з того, що вихованці „Золотої рибки“ мають високі досягнення в подальшому навчанні».

Лілія Щербина подякувала колективу закладу дошкільної освіти за стабільну професійну роботу і зазначила, що він є «школою» управлінців. Шість колишніх працівників «Золотої рибки» зараз займають керівні посади.

«Бажаю усім міцного здоров’я, щоб і надалі стіни закладу повнилися дитячими голосами та сміхом, щоб заклад завжди мав підтримку громади задля покращення якості освітнього середовища. Нехай прийде перемога України, здійсняться якнайшвидше всі мрії», — підсумувала гостя.

Колективу ЗДО «Золота рибка» було оголошено Подяку міського відділу освіти «за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на ниві навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди 40-річного ювілею закладу». Крім того, окремі працівники закладу були відзначені грамотами міського відділу освіти.

Також колектив закладу приймав вітання з ювілеєм від Горішньоплавнівського міського комітету профспілки працівників освіти і науки України і був відзначений подарунковим сертифікатом на суму 3000 грн на придбання продукції для затишку й комфорту в закладі. Колектив «Золотої рибки» вітали з ювілеєм колишні вихованці, а тепер учні шкіл міста. Вони дякували за добро й радість, якими оточували їх працівники дитячого садка, і бажали їм процвітання на довгі роки. Директорка ЗДО «Золота рибка» Тетяна Цигрик подякувала міській адміністрації на чолі з Дмитром Биковим, відділу освіти під керівництвом Лілії Щербини за розуміння потреб і системну підтримку закладу в реалізації проєктів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, створення сучасних умов для вихованців та персоналу.

«Дорогі колеги, у кожного з вас є таке серце, якого вистачає не тільки для своїх родин, а й для усіх дітей нашого міста. За 40 років дошкільний заклад випустив не одну сотню дошкільнят — навчених, вихованих, підготовлених до школи, — наголосила Тетяна Цигрик. — Бажаю всім віри, надії, миру. Дякую за вашу роботу. Низький уклін вам усім!».

Дитячий садок «Золота рибка» відкрився в грудні 1983 року. Першим його керівником була Людмила Треліс, другим — Тетяна Тібіна. Із 1990 року і до сьогодні директоркою є Тетяна Цигрик. З 2018 року в закладі почалося інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами. У 2021 році напрацювання ЗДО були представлені на обласному конкурсі «Кращий заклад освіти з інклюзивним навчанням», де досвід «Золотої рибки» був відзначений третім місцем. У 2022-2023 роках силами колективу було облаштовано «Театральну вітальню», ігрову кімнату «Сім королів», ресурсну кімнату, музичну студію. Цьогоріч вихованці ЗДО — серед переможців фестивалів і міжнародних конкурсів.