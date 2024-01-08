Торік Полтавщина заробила 32,4 млн грн на алкоголі та тютюні

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 111

Такі прибутки громади області отримали від продажу ліцензій на підакцизні товари

Протягом 2023 року до бюджетів громад Полтавської області надійшло 32,4 мільйона гривень від продажу ліцензій на алкогольні та тютюнові вироби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

— Надходження плати за ліцензії на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними і тютюновими виробами зросли на 3,5 млн гривень, порівняно із відповідним періодом минулого року, — коментує виконувачка обов’язків начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова.

Також представники бізнесу Полтавщини спрямували до місцевих бюджетів 4,3 млн грн плати за отримання ліцензії на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі пальним та його зберігання.

Із січня по листопад 2023 року фахівці податкової служби Полтавщини оформили 6877 ліцензій на продаж алкоголю і тютюну.

Нагадаємо, у 2023 році Державне бюро розслідувань викрило полтавського посадовця, який покривав несплату податків лікеро-горілчаним заводом.