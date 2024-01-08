Через крадіжку телефона полтавцю загрожує до 10 років позбавлення волі

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 348

Поліція Полтавщини повідомила про підозру 26-річному місцевому мешканцю, який 18 листопада 2023 року близько 21.00 в Шевченківському районі Полтави відібрав телефон у 15-річного хлопця. Про ц повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Раніше чоловік вже мав проблеми із законом. Йому також обрали запобіжний захід.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження, розпочате за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно в одному із Полтавських торгових центрів грабіжник напав на фармацевта та пограбував аптеку. Розбійником виявився 44-річний житель Дніпра, який тимчасово проживав у Полтаві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.