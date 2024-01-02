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Надзвичайні новини, Полтавщина

У полтавському торговому центрі грабіжник напав та фармацевта та пограбував аптеку

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 586

 

Поліція затримала зловмисника упродовж години

1 січня близько 18.20 в одному з торгових центрів Полтави невідомий пограбував аптеку та напав на фармацевта. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Поліцейським вдалося протягом години встановити особу та затримати зловмисника.

Ситуацію прокоментував Станіслав Коротаєв, тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу поліції № 1 Київського району міста Полтави:

— Нападником виявився 44-річний житель міста Дніпро, який тимчасово проживає у Полтаві. Попередньо встановили, що чоловік, погрожуючи працівникові аптеки ножем, заволодів грошима, після чого втік. Слідчі затримали правопорушника. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Розбійникові загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві засудили серійного крадія пральних порошків.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтава аптека пограбування розбійний напад
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