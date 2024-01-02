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Кременчук, Відео, Волонтерське

Кременчук — Одеса — Чернігів: історії жінок-волонтерок

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 138

 

«Кременчуцький ТелеграфЪ», разом з колегами з інших міст, дізнався, чим живуть і чим займаються зараз українські волонтери в різних регіонах, та які потреби й проблеми в них спільні, а які — відмінні

Волонтерство — це поняття, без якого неможливе життя у сучасних українських реаліях. «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв участь у спільному проєкті трьох міст — Кременчука, Одеси й Чернігова — щоб розповісти історії жінок-волонтерок: Віталіни Нетребко з Кременчука, Олени Коломієць з Одеси та Тетяни Яворської з Чернігова.

Детальніше — в сюжеті:

Віталіна Нетребко — господиня етносадиби «Кучерява хата», що знаходиться в Недогарках і ще рік тому приймала багато гостей. Віталіна знайомила відвідувачів з українською культурою та традиціями, вчила ліпити вареники, навіть показувала, як колись українські гончарі виробляли посуд. 

Зараз в «Кучерявій хаті» ліплять вареники, катають вергуни, ріжуть капусту. Але замість гостей сюди приїжджають жінки та чоловіки, які готують хлопцям на фронт. З грудня минулого року етносадиба «Кучерява хата» стала справжнім волонтерським центром.

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Автор: Мирослава Українська Відео: Чернігівська Медіа Група
Теги: волонтери Кучерява хата
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