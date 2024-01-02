«Кошти на виплату зарплат бюджетникам за грудень вже у нас на рахунках», — Віталій Малецький

Також мер міста розповів, що співробітники двох Кременчуцьких дошкільних навчальних закладів отримали зарплати за грудень
Сьогодні, 2 січня, на питання журналістів про виплату заробітних плат бюджетникам Віталій Малецький зазначив, що гроші є на рахунках, а дехто вже отримав зарплату за грудень.
За його словами, це може відбутися навіть завтра, хоча він у такий швидкий результат не вірить.
Також Малецький розповів, що два садочки — № 3 і № 5 — отримали вже зарплати за грудень, інші отримали аванс.
Нагадаємо, раніше мер міста повідомляв, що усі представники бюджетної сфери отримали аванс за грудень.
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