«Кошти на виплату зарплат бюджетникам за грудень вже у нас на рахунках», — Віталій Малецький

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 164

Також мер міста розповів, що співробітники двох Кременчуцьких дошкільних навчальних закладів отримали зарплати за грудень

Сьогодні, 2 січня, на питання журналістів про виплату заробітних плат бюджетникам Віталій Малецький зазначив, що гроші є на рахунках, а дехто вже отримав зарплату за грудень.

— Завтра буде засідання виконавчого комітету, щоб ми прийняли рішення про порядок фінансування кредиторської заборгованості 2023 року. Відразу після цього, все залежить від бухгалтерії освіти, централізованої бухгалтерії — як швидко вони «втягнуть» кошториси, — каже мер.

За його словами, це може відбутися навіть завтра, хоча він у такий швидкий результат не вірить.

Також Малецький розповів, що два садочки — № 3 і № 5 — отримали вже зарплати за грудень, інші отримали аванс.

— Хочемо зробити, щоб з 5 січня кошти почали надходити на картки людям. Кошти у нас на рахунках є, зараз вони проходять процедуру зарахування з Єдиного казначейського рахунку, — підсумував міський голова.