Усім бюджетникам Кременчука виплатили аванс за грудень — мер

Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 28 грудня міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістки, заявив, що усім бюджетникам виплатили аванс за грудень.
Нагадаємо, на минулому засіданні виконкому, 22 грудня, міський голова повідомив, що у Кременчуці профінансували виплату зарплату освітянам за листопад та починають нараховувати аванс за грудень.
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