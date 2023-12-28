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Кременчук, Гроші

Усім бюджетникам Кременчука виплатили аванс за грудень — мер

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 335

 

Сьогодні на засіданні виконкому міський голова розповів про ситуацію з виплатою зарплати

Під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 28 грудня міський голова Віталій Малецький, відповідаючи на питання журналістки, заявив, що усім бюджетникам виплатили аванс за грудень.

— Учора держказначейство перерахувало кошти на виплату авансу усім бюджетникам… Сьогодні виплатимо частково аванс для працівників КТУ. Частину виплатять з рахунків коштів підприємства. Тож, фактично ми аванс за грудень бюджетникам виплатили, — заявив Віталій Малецький.

Нагадаємо, на минулому засіданні виконкому, 22 грудня, міський голова повідомив, що у Кременчуці профінансували виплату зарплату освітянам за листопад та починають нараховувати аванс за грудень.

«Кіна не буде», — Віталій Малецький заявив, що на питання містян під час свого звіту не відповідатиме
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Автор: Віктор Крук
Теги: Віталій Малецький виконком бюджетники аванс виплати
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