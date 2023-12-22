Дочекалися: освітянам Кременчука почали виплачувати зарплату за листопад

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 89

Освітянам Кременчука почали виплачувати зарплату за листопад. Про це розповів міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому. Сьогодні, 22 грудня, Кременчук закрив повністю «усі питання по технічному кредиту», тобто 125 млн грн військового ПДФО повернули у державний бюджет. Вчора віддали останні 15 млн гривень.

І сьогодні профінансували заробітну плату та відпускні освітян нашого міста за листопад у повному обсязі.

– Профінансували розрахункові, які були надані до сьогоднішнього числа, усі, крім виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, крім чиновників. Ви ж так просите? Щоб ми останніми наших розраховували і платили все? – сказав міський голова.

Віталій Малецький наголосив, що завтра частина мерії працюватиме і нараховуватиме аванс працівникам освіти за першу половину грудня.

– Якщо у нас плани фінансових надходжень будуть виконані, то до 30 грудня, коли будуть останні платежі здійснюватися – зарахування на картки – ми повністю виплатимо аванс по всій мережі бюджетних закладів. Дуже сподіваємося, що ми закриємо питання авансу по комунальних підприємствах і по некомерційних медичних підприємствах.

Він зауважив, що усі кошти, які заходять у міський бюджет, спрямовуються на виплату зарплат (окрім коштів спеціального фонду, у яких є інше призначення). Мер додав, що зараз місто не в змозі повною мірою профінансувати видатки оборони, сьогодні по 6-7 тисяч гривень «кидали» на потреби Збройних сил.

Про заробітну плату до 30 грудня поки не йдеться – вочевидь ці виплати будуть вже після Нового року.

Прийшла вказівка з Києва списати з нас реверсну дотацію – це перевищення нашого ПДФО над середнім по Україні. І цю різницю забирають. – Добре, якби забрали заднім числом, як раніше було, але забрали за 30 грудня. За майбутній період уже гроші вилучили. І відповідно зменшення фінансування зарплат освіти відбулося на суму реверсної дотації – 5 млн 860 тисяч. З нас забрали те, що ми мали заплатити 29 грудня, – прокоментував мер.

За його словами, загалом кредиторська заборгованість Кременчука усім постачальникам складає близько 325 млн грн, яку будуть намагатися максимально погасити як у цьому, так і у наступному році.

Нагадаємо, деякі бюджетники Кременчука не отримали зарплат за листопад, бо місто мало борг.