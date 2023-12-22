Дочекалися: освітянам Кременчука почали виплачувати зарплату за листопад

Освітянам Кременчука почали виплачувати зарплату за листопад. Про це розповів міський голова Віталій Малецький під час засідання виконкому. Сьогодні, 22 грудня, Кременчук закрив повністю «усі питання по технічному кредиту», тобто 125 млн грн військового ПДФО повернули у державний бюджет. Вчора віддали останні 15 млн гривень.
І сьогодні профінансували заробітну плату та відпускні освітян нашого міста за листопад у повному обсязі.
Віталій Малецький наголосив, що завтра частина мерії працюватиме і нараховуватиме аванс працівникам освіти за першу половину грудня.
Він зауважив, що усі кошти, які заходять у міський бюджет, спрямовуються на виплату зарплат (окрім коштів спеціального фонду, у яких є інше призначення). Мер додав, що зараз місто не в змозі повною мірою профінансувати видатки оборони, сьогодні по 6-7 тисяч гривень «кидали» на потреби Збройних сил.
Про заробітну плату до 30 грудня поки не йдеться – вочевидь ці виплати будуть вже після Нового року.
За його словами, загалом кредиторська заборгованість Кременчука усім постачальникам складає близько 325 млн грн, яку будуть намагатися максимально погасити як у цьому, так і у наступному році.
Нагадаємо, деякі бюджетники Кременчука не отримали зарплат за листопад, бо місто мало борг.
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