У Кременчуці повідомляють про «замінування» освітніх закладів

22 грудня у Кременчуці «замінували» заклади освіти. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Для перевірки інформації та обстеження закладів виїхали слідчо-оперативні групи та кінологи.
Нагадаємо, журналісти «Кременчуцького Телеграфу» взяли коментар у представників кіберполіції чому останнім часом по всій країні значно зросла кількість повідомлень про хибні замінування.
Востаннє освітні заклади у Кременчуці «мінували» 12 грудня.
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