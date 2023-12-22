Кременчуцький палац культури проведе новорічні заходи для дітей та дорослих

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 87

Із 23 грудня до 5 січня у Кременчуцькому міському Палаці культури проведуть новорічні квести для дітей та дорослих. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У фоє дітей зустрічатимуть казкові герої, які приготували для малечі чарівні стежки. Разом їм доведеться подолати труднощі, що зустрнуться на шляху — від казкового лісу та Льодяного царства до дачі сімейки Адамс та зачарованого замку. Саме там на маленьких гостей чекатиме Святий Миколай.

Квест відбуватиметься у приміщенні Палацу культури (вулиця Українського відродження, 2) з понеділка до п'ятниці о 13.00 та 15.00, а у суботу та неділю об 11.00, 13.00 та 15.00.

Прибдати квитки можна у касі Палацу. Додаткова інформація за телефоном 097-445-57-99.

Нагадуємо, 22 грудня у кременчуцьких школярів останній навчальний день у цьому році. Із 23 грудня до 7 січня триватимуть зимові канікули.