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На Полтавщині повернули у власність громади земельну ділянку вартістю майже 158 млн грн

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 126

 

Певний час ця територія перебувала в оренді у сільськогосподарського підприємства

Земельну ділянку площею понад 730 гектарів та вартістю майже 158 мільйонів гривень прокуратура повернула у комунальну власність Чутівської територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Суд визнав недійсним договір оренди, укладений між Чутівською районною державною адміністрацією та сільськогосподарським виробничим кооперативом  «Зоря». 

Але прокуратура встановила, що майже ⅔ території (близько 108 га) цієї ділянки входять до складу території лісового та водного фондів, які законодавство забороняє використовувати у сільськогосподарському виробництві.

Прокуратура подавала позов до власника земельної ділянки та орендатора стосовно цього, але Господарський суд області його не задовольнила. 

Через певний час Східний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції.

Зараз земельна ділянка перебуває у власності Чутівської територіальної громади.

Нагадаємо, власники земельних ділянок та орендатори мають сплачувати новий земельний податок на землю.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: прокуратура Полтавщини податок оренда землі
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