У 2022 році Ferrexpo забезпечила $182 мільйони доходу місцевим і регіональним постачальникам

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Залізорудна компанія Ferrexpo з активами в Україні, що котирується на Лондонській біржі, у 2022 році забезпечила $182 мільйони доходу місцевим та регіональним постачальникам, як зазначено у Звіті про відповідальний бізнес за 2022 рік компанії Ferrexpo plc. Про це йдеться у матеріалі GMK Center.

Найбільші статті закупівель компанії — це електроенергія, газ, дизельне паливо, запасні частини, вибухові речовини та сталеві помольні тіла. Більшість постачальників Ferrexpo знаходяться в Україні.

Частка місцевих і регіональних постачальників у загальному обсязі закупівель склала 20%, що разом з іншими вітчизняними постачальниками сягнула 90%, що свідчить про те, що Ferrexpo є невіддільною частиною економіки України, створює можливості для успішної роботи місцевого та регіонального бізнесу в Горішніх Плавнях та Полтавській області.

Компанія заявила, що довгострокові відносини з постачальниками підтримали бізнес Ferrexpo під час повномасштабної війни в Україні. Війна призвела до того, що Ferrexpo довелося покладатися на тісні відносини з місцевими постачальниками, щоб забезпечити безперебійне постачання для безперервної роботи виробництва компанії.

Розбудовуючи стійкий ланцюжок постачання, Ferrexpo проводить регулярні перевірки всіх постачальників на предмет виявлення ризиків – понад 1300 перевірок у 2022 році. Крім того, Ferrexpo приділяє особливу увагу оцінці викидів парникових газів постачальників, оскільки це безпосередньо впливає на викиди Scope 3 самої компанії.

Нагадаємо, Ferrexpo зміцнила свої позиції як довгостроковий інвестор в Україні із $161 млн капітальних витрат у 2022 році. Основним інвестиційним проєктом, завершеним Ferrexpo у 2022 році, було встановлення нового комплексу пресової фільтрації, який, як очікується, ще більше знизить вміст вологи в залізорудному концентраті, коли він виходить із збагачувальної фабрики, перш ніж стати гранульованим.