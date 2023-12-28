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Кременчук, Політика

«Кіна не буде», — Віталій Малецький заявив, що на питання містян під час свого звіту не відповідатиме

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 382

 

Письмові відповіді надсилатимуть на адресу тих, хто їх ставив

Сьогодні, 28 грудня о 18.00, міський голова Кременчука Віталій Малецький проведе щорічний звіт перед громадою. Проте, відповідати на питання громадян під час цього звіту він не буде, а надаватиме тим, хто ставитиме питання, персональні відповіді.

Про це  очільник Кременчуцької громади заявив сьогодні зранку на засіданні виконавчого комітету міської ради, відповідаючи на питання журналістки.

— Відповідати на питання не будемо, бо їх дуже багато і вони переважно особисті. Усі питання будуть розглянуті та на усі будуть надані відповіді, але не під час прямого ефіру. А письмові й тим, хто їх ставив. Тому потрібно вказати зворотну адресу. Під час звіту буде інформація про те, що відбувалося у 2023 році. Кіна не буде, — заявив Віталій Малецький.

За його словами, жителі міста можуть поставити свої питання в онлайн-форматі, в чаті на youtube, який буде активний під час звіту. Додали, що питання також можна надсилати на електронну пошту пресслужби Кременчуцької міської ради — pressa@kremen.gov.ua

Посилання на трансляцію звіту міського голови Кременчука Віталія Малецького з'явиться на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, що на засіданні виконавчого комітету міськради 22 грудня Малецький говорив, що під час звіту відповідатиме на питання містян, які слід відправляти на електронну пошту, яку обіцяли оприлюднити згодом. Вчора, 27 грудня, під час засідання регламентної комісії журналісти «Кременчуцького Телеграфа» уточнили, чи вже відома пошта, на яку потрібно слати запитання, на що нам відповіли, що її оприлюднять у день звіту, тобто сьогодні. А вже о 9.30 на засіданні виконкому Малецький пояснив, що не відповідатиме на питання кременчужан під час звіту, «бо їх забагато». То куди ж надіслали цю купу питань?

А проте, «Кременчуцький ТелеграфЪ» просив читачів ставити питання до мера у коментарях на сайті та у наших соцмережах. Ось деякі з них:

 

Також на цьому тижні «Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у громади міста,  як вони оцінюють роботу чиновників мерії у 2023 році:


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Автор: Віктор Крук
Теги: Віталій Малецький звіт міського голови звіт Кременчуцька міська рада
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