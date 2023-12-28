Хокейний клуб «Кременчук» здобув перемогу в заключному для українського хокею матчі року. Про це повідомили у телеграм-каналі всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України».
В рамках 19 туру Favbet ліги команда Дмитра Сумця перемогла з рахунком 3:1 прямих конкурентів у боротьбі за лідерство в регулярному чемпіонаті. Тон грі задав шквальний у виконанні «Кременчука» перший період, який господарі виграли з рахунком 2:0.
Тим самим, набравши 41 очко, «Кременчук» вперше в сезоні здійнявся на вершину таблиці. Другим на проміжний фініш прийшов хокейний клуб «Сокіл» — 39 очок, а третім — хокейний клуб «Кепіталз», набравши, 38 очок.
Так, «Кременчук» переміг «Київ Кепіталз» з рахунком 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).
Шайби:
Нагадаємо, що 10 грудня хокейна команда «Кременчук» «розгромила» київський «Тризуб» з рахунком 11:1.
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