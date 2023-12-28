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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» здобув перемогу в заключному для українського хокею матчі року

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 205

 

«Кременчук» зустрічає Новий рік у ранзі зимового чемпіона

Хокейний клуб «Кременчук» здобув перемогу в заключному для українського хокею матчі року. Про це повідомили у телеграм-каналі всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України».

В рамках 19 туру Favbet ліги команда Дмитра Сумця перемогла з рахунком 3:1 прямих конкурентів у боротьбі за лідерство в регулярному чемпіонаті. Тон грі задав шквальний у виконанні «Кременчука» перший період, який господарі виграли з рахунком 2:0.

Тим самим, набравши 41 очко, «Кременчук» вперше в сезоні здійнявся на вершину таблиці. Другим на проміжний фініш прийшов хокейний клуб «Сокіл» — 39 очок, а третім — хокейний клуб «Кепіталз», набравши, 38 очок.

Так, «Кременчук» переміг «Київ Кепіталз» з рахунком 5:3 (2:0, 1:1, 2:2).

Шайби:

  • 1:0 — Лялька (Брага, Матвієнко)
  • 10:07. 2:0 — Абаджян (Середницький, Ігнатенко)
  • 14:14. 3:0 — Целогородцев (Матвієнко, — подв. більш.)
  • 29:27. 3:1 — Куцевич (Панченко, Беднікс)
  • 37:06. 4:1 — Геворкян (Кривенко, Брага)
  • 50:36. 5:1 — Кривошапкін (менш.)
  • 53:37. 5:2 — Панченко (Черненко, Куцевич)
  • 58:18. 5:3 — Панченко (Черненко, Куцевич, — більш.)
  • 58:36

Нагадаємо, що 10 грудня хокейна команда «Кременчук» «розгромила» київський «Тризуб» з рахунком 11:1.

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Автор: Дарія Згура Джерело фото: Федерація хокею України
Теги: ХК Кременчук Айсберг хокей матч
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