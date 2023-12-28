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Кременчук

Перекриття автомобільного руху вулицею Руфа у Кременчуці продовжили ще на три місяці

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 148

 

Попередньо завершити ремонтні роботи і відновити рух планували до кінця 2023 року

Проїзд для автомобілів вулицею Юрія Руфа (ділянка між вулицями Ярмарковою та Європейською) буде закритий до 31 березня 2024 року. Про це 28 грудня повідомили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

На вулиці тривають роботи з ліквідації аварії самопливного колектора діаметром 500 мм.

Нагадаємо, рух цією частиною вулицею перекрили ще 1 грудня 2022 року. Тоді обіцяли, що ремонт колектора триватиме три місяці. «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав про перебіг робіт та скільки коштів на них планують витратити. У жовтні ж ремонт продовжили до 31 грудня 2023 року.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук перекриття руху вулиця Руфа ремонт
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