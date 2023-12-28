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Кременчук

У Кременчуці патрульні зустріли підлітка з пакетом наркотиків

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 156

 

Правоохоронці встановлюють обставини події

27 грудня близько 19.00 у Кременчуці на вулиці Юрія Руфа у Кременчуці патрульні знайшли у 16-річного юнака пакет із речовиною, зовні схожою на наркотики. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

 

На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин події.

У разі визнання хлопця винним, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція затримала 18-ріного закладника.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: Кременчук неповнолітній наркотики
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