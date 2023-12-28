У Кременчуці патрульні зустріли підлітка з пакетом наркотиків

27 грудня близько 19.00 у Кременчуці на вулиці Юрія Руфа у Кременчуці патрульні знайшли у 16-річного юнака пакет із речовиною, зовні схожою на наркотики. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення обставин події.
У разі визнання хлопця винним, йому загрожує кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція затримала 18-ріного закладника.
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