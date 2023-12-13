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Надзвичайні новини

У Кременчуці поліція затримала 18-річного закладника

Сьогодні, 15:07 Переглядів: 161

 

У юнака вилучили понад 30 згортків з альфа-PVP різної ваги та низку інших речових доказів

У Кременчуці поліціянти затримали 18-річного закладника. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що юнак отримав посилку з «товаром» для закладок в одній із поштових служб.

 

Слідчі вилучили у хлопця понад 30 згортків з альфа-PVP різної ваги та низку інших речових доказів. Вилучене спрямували на судову експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення юнаку про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Поліція розпочала розслідування за ч. 1 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: наркотики закладки
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