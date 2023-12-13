Пальне на Полтавщині продовжує дешевшати

У середу, 13 грудня, на полтавських заправках середні ціни на бензин, дизельне пальне та газ продовжують знижуватися. Найдорожчі ціни на пальне традиційно на АЗС в мережі ОККО та WOG, а найдешевші — на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижуються поступово із середини листопада, а от здешевшання газу спостерігається із початку минулого тижня.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
54,74
|-0,42
|-0,756%
|
Бензин А-95
|
52,42
|-0,39
|-0,736%
|
Бензин А-92
|
50,14
|
-0,58
|
-1,150%
|
Дизельне пальне
|
52,37
|-0,33
|-0,633%
|
Газ автомобільний
|
33,38
|-0,60
|-1,769%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
54,99
|
52,99
|
51,99
|
52,99
|
31,99
|
Marshal
|
|
52,00
|
50,00
|
52,00
|
34,00
|
U.GO
|
53,95
|
50,95
|
48,95
|
51,45
|
34,34
|
WOG
|
57,99
|
55,99
|
|
54,99
|
34,98
|
Авіас
|
51,50
|
51,00
|
50,00
|
51,00
|
34,99
|
Автотранс
|
52,98
|
51,98
|
52,98
|
31,98
|
БРСМ-Нафта
|
49,99
|
|
49,99
|
30,79
|
ОККО
|
57,99
|
55,99
|
|
54,99
|
34,49
|
Укрнафта
|
51,90
|
49,90
|
47,90
|
50,90
|
32,90
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