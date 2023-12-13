У Кременчуці попрощалися з 41-річним старшим сержантом Андрієм Пшенишняком

Сьогодні, 13 грудня, у Кременчуці попрощалися з 41-річним старшим сержантом Андрієм Вікторовичем Пшенишняком.
Народився Андрій Пшенишняк 13 березня 1982 року в Кременчуці, тут закінчив середню школу № 13. Потім тривалий час працював у сфері будівництва та ремонту квартир.
Андрій був призваний на військову службу 23 червня 2023 року Кременчуцьким РТЦК та СП. Служив оператором апаратної польового вузла зв’язку однієї з військових частин та був командиром відділення.
28 листопада 2023 року, в ході масованого мінометного обстрілу позиції Андрій Пшенишняк отримав тяжке поранення та загинув у селі Лиман Перший, Куп’янського району, Харківської області.
Провести в останню путь полеглого воїна прийшли його близькі та рідні.
Панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.
В Андрія Пшенишняка залишилися мати, батько та 16-річний син. Як розповів журналістам «Художник», хлопець хоче продовжити справу батька й також стати військовим.
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