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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Через збій в роботі Kyivstar «прокинулися» шахраї — кіберполіція

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 279 Коментарів: 1

 

Не переходьте за сумнівними посиланнями від нібито «Київстару»

Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв’язку Kyivstar. Про це повідомила кіберполіція у своєму Телеграм-каналі.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення отримуйте:

  • на офіційній сторінці Kyivstar у Фейсбук;
  • на офіційному порталі;
  • за номером 466 (з мобільних номерів Kyivstar);
  • за номером 0 800 300 466 (з номерів інших мереж України).

Нагадаємо, 12 грудня у мережі зв’язку Kyivstar стався технічний збій через хакерську атаку, до вечора домашній інтернет від Kyivstar повернувся, а на відновлення зв'язку знадобиться від доби до тижня.

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Автор: Дарія Згура
Теги: шахрайство Київстар збій
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Коментарі: 1

713
Andron777:
Сьогодні, 16:39

Та ці тварини, як кажуть, нє дрємлят...


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