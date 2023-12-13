Через збій в роботі Kyivstar «прокинулися» шахраї — кіберполіція

Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв’язку Kyivstar. Про це повідомила кіберполіція у своєму Телеграм-каналі.
Не переходьте за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення отримуйте:
Нагадаємо, 12 грудня у мережі зв’язку Kyivstar стався технічний збій через хакерську атаку, до вечора домашній інтернет від Kyivstar повернувся, а на відновлення зв'язку знадобиться від доби до тижня.
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