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Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуцькій картинній галереї відкриється виставка декоративного мистецтва (афіша)

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 122

 

Відкриття виставки відбудеться у п'ятницю, 15 грудня, о 14.00

У п'ятницю, 15 грудня, о 14.00 у картинній галереї Наталії Юзефович у Кременчуці відбудеться відкриття персональної виставки майстрині з декоративного мистецтва Алли Касьян. Інформація про це оприлюднена на сайті Кременчуцької міської ради.

Експозиція налічує понад 30 оригінальних та колоритних робіт, виконаних в авторській техніці. До уваги глядачів будуть представлені пейзажі, натюрморти, анімалістичні композиції.

Відвідати виставку можна за адресою вулиця Космічна, 9 з 10.00 до 17.00 у всі дні, крім понеділка. Вхід на виставку вільний.

Нагадаємо, що минулоріч у Кременчуцькій міській художній галереї пройшла родинна виставка подружжя Бориса Сердюка та Алли Касьян «Територія творчості та любові».



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: Кременчук виставка Картинна галерея Наталії Юзефович мистецтво
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