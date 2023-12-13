У результаті зіткнення двох автівок на Полтавщині травмувалася пішоходка

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12 грудня близько 8.30 у місті Зіньків на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна подія. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, на перехресті зіткнулися автомобілі ЗАЗ Sens та Renault Megane.

У результаті зіткнення легковик Renault виїхав на узбіччя, де у той час проходила місцева мешканка. Унаслідок зіткнення потерпілу із травмами госпіталізували.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Поліція з’ясовує причини та обставини аварії.

Нагадуємо, 12 грудня поблизу Полтави внаслідок ДТП загинув чоловік.