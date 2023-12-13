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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині в аварії загинув пішохід

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 0

 

Поліція встановлює обставини

12 грудня близько 19.00 на дорозі Київ-Харків-Довжанський у селі Абазівка на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій легковика RAVON R2 наїхав на пішохода. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. 

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 

Слідчі встановлюють причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. 

Нагадуємо, на вихідних на Полтавщині у Котелевській громаді загинув пішохід.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина смертельна ДТП
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