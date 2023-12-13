Без електропостачання залишились мешканці Крюкова у Кременчуці

13 грудня у Кременчуці у Крюківському районі міста через аварійне відключення тимчасово відсутнє електропостачання у споживачів. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
Коли планується відновлення електропостачання, енергетики поки не повідомляють.
Нагадаємо, що сьогодні у деяких районах Кременчука також відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, капремонтами та приєднанням до електричних мереж системи розподілу електроенергії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.