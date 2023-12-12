Де у Кременчуці 13 грудня не буде світла
Сьогодні, 18:03
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Енергетики попереджають про планові відключення електропостачання
За повідомленням акціонерного товариства «Полтаваобленерго», у середу, 13 грудня, у деяких районах Кременчука буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, капремонтами та приєднанням до електричних мереж системи розподілу електроенергії.
Електропостачання не буде:
З 00.00 до 6.00
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Білецьківська,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Гірська,
- вул. Петра Дорошенка,
- вул. Заводська,
- вул. Івана Чорнобаби,
- вул. Кавказька,
- вул. Костянтина Острозького,
- вул. Куруковська,
- вул. Михайлівська,
- вул. Народних Ополченців,
- вул. Новобудівельна,
- вул. Петра Прокоповича,
- вул. Пилипа Орлика,
- вул. Пілотів,
- вул. Різдвяна,
- вул. Сагайдачного,
- вул. Сержанта Мельничука,
- вул. Соломії Крушельницької,
- вул. Херсонська,
- вул. Черкаська,
- вул. Чечелівська,
- вул. Чумацький Шлях,
- вул. Ярослава Мудрого,
- пров. Гарматний,
- пров. Диканський,
- пров. Вишневецького,
- пров. Калиновий,
- пров. Криворізький,
- пров. Михайлівський,
- пров. Одеський,
- пров. П.Орлика,
- пров. Урожайний,
- пров. Чечелевський;
- туп. 2-й Володимира Вернадського, 2,3,5,7;
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Лікаря Бончука, 18-33;
- вул. В. Вернадського, 26/29-80;
- пров. В. Вернадського, 21/1;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 17-57/2;
- пров. Правобережний, 4;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Республіканська, 87-96А;
- вул. Сонячна, 1-21;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Лікаря Бончука;
- вул. Дніпровська;
- вул. Космічна;
- вул. Красноградська;
- вул. Озерна;
- вул. Перекопська;
- вул. Республіканська;
- вул. Садківська;
- вул. Космічна;
- вул. Озерна;
- вул. Правобережна;
- пров. Грушевий;
- пров. Дачний;
- пров. Кам’яногірський;
- пров. Лютневий;
- пров. Озерний;
- пров. Перекопський;
- пров. Садківський;
- пров. Січовий;
- пров. Технічний;
- туп. 1-й Озерний;
- туп. 2-й Озерний;
- туп. 2-й Перекопський;
- туп. 3-й Озерний;
- туп. Озерний;
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Білецьківська, Гайдамацька,
- вул. Гірська,
- вул. Петра Дорошенка,
- вул. Заводська,
- вул. Івана Чорнобаби,
- вул. Кавказька,
- вул. Костянтина Острозького,
- вул. Куруковська,
- вул. Михайлівська,
- вул. Народних Ополченців,
- вул. Новобудівельна,
- вул. Петра Прокоповича,
- вул. Пилипа Орлика,
- вул. Пілотів,
- вул. Різдвяна,
- вул. Сагайдачного,
- вул. Сержанта Мельничука,
- вул. Соломії Крушельницької,
- вул. Херсонська,
- вул. Черкаська,
- вул. Чечелівська,
- вул. Чумацький Шлях,
- вул. Ярослава Мудрого,
- пров. Гарматний,
- пров. Диканський,
- пров. Д. Вишневецького,
- пров. Калиновий,
- пров. Криворізький,
- пров. Михайлівський,
- пров. Одеський,
- пров. П.Орлика,
- пров. Урожайний,
- пров. Чечелівський.
З 6.00 до 18.00
- вул. Андрія Ізюмова,
- вул. Бажана,
- вул. Бориса Чичибабіна,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Бузкова,
- вул. Барвінкова,
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Віктора Баранова,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Газопровідна,
- вул. Генерала Чайки,
- вул. Гетьманська,
- вул. Данила Галицького,
- вул. Експресівська,
- вул. Івана Нагнибіди,
- вул. Мрії,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Кобзарська,
- вул. Козацька,
- вул. Комишанська,
- вул. Кропивницького,
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Миколи Міхновського,
- вул. Михайла Грушевського,
- вул. Михайла Калачевського,
- вул. Новомиргородська,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Якова Петруся,
- просп. Полтавський,
- пров. Полтавський,
- вул. Размислова.
З 8.00 до 16.00
- просп. Полтавський, 277/2-277/4;
- вул. Горліса-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський, 277/2.
З 8.00 до 17.00
- вул. Лейтенанта Покладова, 1А-ГК6;
- бульвар Українського Відродження, 10-16;
- вул. Університетська, 31/6-39;
- вул. Полковника Оксанченка, 24-68;
- вул. Верхньодніпровська, 3-33;
- пров. Верхньодніпровський, 7;
- пров. Винахідників Бикових, 3-18;
- вул. Олександрійська, 1,3;
- вул. Івана Приходька, 112-135;
- вул. Василя Симоненка, 16/1;
- вул. Газопровідна, 4-30;
- туп. Глобинський, 16-41А;
- туп. Данила Апостола, 1/25-12;
- вул. Ігоря Сікорського, 2/54;
- вул. Кропивницького, 1-52;
- пров. Кропивницького, 1-14;
- вул. Хімічна, ½;
- вул. Барвінкова, 1-30;
- вул. Данила Галицького, 53-67;
- вул. Якова Петруся, 102-130;
- вул. Рокитнянська, 27С;
- вул. Сергія Кульчинського, 1/47-6;
- пров. Якова Петруся, 31-128;
- туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
- туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
- пров. Гайдамацький, 2/55-86;
- вул. Космонавтів, 59/16-86;
- вул. Михайлівська, 16/42-21;
- вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;
- вул. Олексія Древаля, 39-78;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
З 8.00 до 19.00
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 46-52;
- вул. Олександра Білаша, 2Б-18;
- вул. Карпенка-Карого, 16-23;
- вул. Салганна, 7-45;
- пров. Світловодський, 3-8/19;
- вул. Ярмаркова, 1Б;
- вул. Лікаря Парнети, 16;
- пров. Вагонобудівний, 2А,
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А,
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- вул. Республіканська, 75-138.
З 9.00 до 17.00
с. Потоки.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: zakarpattya24.com
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