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Де у Кременчуці 13 грудня не буде світла

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 424

 

Енергетики попереджають про планові відключення електропостачання

За повідомленням акціонерного товариства «Полтаваобленерго», у середу, 13 грудня, у деяких районах Кременчука буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, капремонтами та приєднанням до електричних мереж системи розподілу електроенергії. 

Електропостачання не буде:

З 00.00 до 6.00

  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Білецьківська,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Гірська,
  • вул. Петра Дорошенка,
  • вул. Заводська,
  • вул. Івана Чорнобаби,
  • вул. Кавказька,
  • вул. Костянтина Острозького,
  • вул. Куруковська,
  • вул. Михайлівська,
  • вул. Народних Ополченців,
  • вул. Новобудівельна,
  • вул. Петра Прокоповича,
  • вул. Пилипа Орлика,
  • вул. Пілотів,
  • вул. Різдвяна,
  • вул. Сагайдачного,
  • вул. Сержанта Мельничука,
  • вул. Соломії Крушельницької,
  • вул. Херсонська,
  • вул. Черкаська,
  • вул. Чечелівська,
  • вул. Чумацький Шлях,
  • вул. Ярослава Мудрого,
  • пров. Гарматний,
  • пров. Диканський,
  • пров. Вишневецького,
  • пров. Калиновий,
  • пров. Криворізький,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Одеський,
  • пров. П.Орлика,
  • пров. Урожайний,
  • пров. Чечелевський;
  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2,3,5,7;
  • вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
  • вул. Лікаря Бончука, 18-33;
  • вул. В. Вернадського, 26/29-80;
  • пров. В. Вернадського, 21/1;
  • вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
  • вул. Портова, 3-26/6;
  • вул. Правобережна, 17-57/2;
  • пров. Правобережний, 4;
  • пров. Придніпровський, 2-19;
  • вул. Республіканська, 87-96А;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • вул. Східна, 3;
  • вул. Шістдесятників, 1-26/2;
  • вул. Лікаря Бончука;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Космічна;
  • вул. Красноградська;
  • вул. Озерна;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Республіканська;
  • вул. Садківська;
  • вул. Космічна;
  • вул. Озерна;
  • вул. Правобережна;
  • пров. Грушевий;
  • пров. Дачний;
  • пров. Кам’яногірський;
  • пров. Лютневий;
  • пров. Озерний;
  • пров. Перекопський;
  • пров. Садківський;
  • пров. Січовий;
  • пров. Технічний;
  • туп. 1-й Озерний;
  • туп. 2-й Озерний;
  • туп. 2-й Перекопський;
  • туп. 3-й Озерний;
  • туп. Озерний;
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Білецьківська, Гайдамацька,
  • вул. Гірська,
  • вул. Петра Дорошенка,
  • вул. Заводська,
  • вул. Івана Чорнобаби,
  • вул. Кавказька,
  • вул. Костянтина Острозького,
  • вул. Куруковська,
  • вул. Михайлівська,
  • вул. Народних Ополченців,
  • вул. Новобудівельна,
  • вул. Петра Прокоповича,
  • вул. Пилипа Орлика,
  • вул. Пілотів,
  • вул. Різдвяна,
  • вул. Сагайдачного,
  • вул. Сержанта Мельничука,
  • вул. Соломії Крушельницької,
  • вул. Херсонська,
  • вул. Черкаська,
  • вул. Чечелівська,
  • вул. Чумацький Шлях,
  • вул. Ярослава Мудрого,
  • пров. Гарматний,
  • пров. Диканський,
  • пров. Д. Вишневецького,
  • пров. Калиновий,
  • пров. Криворізький,
  • пров. Михайлівський,
  • пров. Одеський,
  • пров. П.Орлика,
  • пров. Урожайний,
  • пров. Чечелівський.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Андрія Ізюмова,
  • вул. Бажана,
  • вул. Бориса Чичибабіна,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Бузкова,
  • вул. Барвінкова,
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Віктора Баранова,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Газопровідна,
  • вул. Генерала Чайки,
  • вул. Гетьманська,
  • вул. Данила Галицького,
  • вул. Експресівська,
  • вул. Івана Нагнибіди,
  • вул. Мрії,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Кобзарська,
  • вул. Козацька,
  • вул. Комишанська,
  • вул. Кропивницького,
  • вул. Марка Вовчка,
  • вул. Миколи Міхновського,
  • вул. Михайла Грушевського,
  • вул. Михайла Калачевського,
  • вул. Новомиргородська,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Якова Петруся,
  • просп. Полтавський,
  • пров. Полтавський,
  • вул. Размислова.

З 8.00 до 16.00

  • просп. Полтавський, 277/2-277/4;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський, 277/2.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Лейтенанта Покладова, 1А-ГК6;
  • бульвар Українського Відродження, 10-16;
  • вул. Університетська, 31/6-39;
  • вул. Полковника Оксанченка, 24-68;
  • вул. Верхньодніпровська, 3-33;
  • пров. Верхньодніпровський, 7;
  • пров. Винахідників Бикових, 3-18;
  • вул. Олександрійська, 1,3;
  • вул. Івана Приходька, 112-135;
  • вул. Василя Симоненка, 16/1;
  • вул. Газопровідна, 4-30;
  • туп. Глобинський, 16-41А;
  • туп. Данила Апостола, 1/25-12;
  • вул. Ігоря Сікорського, 2/54;
  • вул. Кропивницького, 1-52;
  • пров. Кропивницького, 1-14;
  • вул. Хімічна, ½;
  • вул. Барвінкова, 1-30;
  • вул. Данила Галицького, 53-67;
  • вул. Якова Петруся, 102-130;
  • вул. Рокитнянська, 27С;
  • вул. Сергія Кульчинського, 1/47-6;
  • пров. Якова Петруся, 31-128;
  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6;
  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5;
  • пров. Гайдамацький, 2/55-86;
  • вул. Космонавтів, 59/16-86;
  • вул. Михайлівська, 16/42-21;
  • вул. Пилипа Орлика, 9-11/37;
  • вул. Олексія Древаля, 39-78;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Озерна.

З 8.00 до 19.00

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 46-52;
  • вул. Олександра Білаша, 2Б-18;
  • вул. Карпенка-Карого, 16-23;
  • вул. Салганна, 7-45;
  • пров. Світловодський, 3-8/19;
  • вул. Ярмаркова, 1Б;
  • вул. Лікаря Парнети, 16;
  • пров. Вагонобудівний, 2А,
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А,
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • вул. Республіканська, 75-138.

З 9.00 до 17.00

с. Потоки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zakarpattya24.com
Теги: Кременчук Полтаваобленерго відключення електроенергії
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