У Кременчуцькій громаді є пам’ятні знаки з написами російською мовою — управління культури і туризму

Станом на 6 грудня у Кременчуцькій громаді немає пам'ятників та пам'ятних знаків, що містять символіку російської імперії. Досі залишаються недемонтованими 3 пам’ятки, у якій є текст російською мовою, 5 об'єктів, що мають написи, які не відповідають вимогам законодавства про декомунізацію та 5 таких братських могил.
Про це повідомила начальниця управління культури і туризму Ірина Вологодська на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади 6 грудня.
Пам’ятні знаки, де є текст російською мовою:
За словами Ірини Вологодської, 5 об'єктів з написами, які не відповідають вимогам законодавства, знаходяться на закритих територіях підприємств. Відповідно, вся відповідальність полягає саме на власників цих установ, зазначила начальниця управління.
Перелік об’єктів:
Як зазначив секретар міської ради Юрій Гриценко, влада надсилала листи підприємства з вимогою змінити об’єкти топонімів. Деякі з них проігнорували листи, тому до підприємств можуть застосувати санкції, «аж до їх зупинки», заявив Гриценко.
З вересня управління культури і туризму виявило 5 братських могил з написами, які не відповідають вимогам законодавства:
У публічному просторі також залишились дві дошки, що підпадають під деколонізацію.
Як заявив Юрій Гриценко, розпочати роботи щодо цих об’єктів планують з січня 2024 року. Виконати вимоги законодавства секретар пообіцяв протягом трьох місяців.
Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях нещодавно декомунізували три п'ятиповерхівки та встановили нові літери назви міста на в'їзді з боку Дмитрівки. А ще у «Кременчуцького Телеграфа» є цілий проєкт про те, на чию честь перейменували вулиці у Кременчуці в рамках декомунізації та деколонізації.
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