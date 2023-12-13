Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Прощаємося із СРСР, Війна

У Кременчуцькій громаді є пам’ятні знаки з написами російською мовою — управління культури і туризму

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 147

 

Розпочати роботи щодо цих об’єктів планують з січня 2024 року

Станом на 6 грудня у Кременчуцькій громаді немає пам'ятників та пам'ятних знаків, що містять символіку російської імперії. Досі залишаються недемонтованими 3 пам’ятки, у якій є текст російською мовою, 5 об'єктів, що мають написи, які не відповідають вимогам законодавства про декомунізацію та 5 таких братських могил.

Про це повідомила начальниця управління культури і туризму Ірина Вологодська на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади 6 грудня.

Пам’ятні знаки, де є текст російською мовою:

  • Пам'ятний знак робітникам заводу дорожніх машин
  • Пам'ятний знак робітникам вагонобудівного заводу
  • Пам'ятний знак жертвам Голокосту. 

За словами Ірини Вологодської, 5 об'єктів з написами, які не відповідають вимогам законодавства, знаходяться на закритих територіях підприємств. Відповідно, вся відповідальність полягає саме на власників цих установ, зазначила начальниця управління. 

Перелік об’єктів:

  • Пам'ятний знак робітникам вагонного депо;
  • Пам'ятний знак робітникам Крюківського кар'єрного управління;
  • Пам'ятний знак робітникам м'ясокомбінатів;
  • Пам'ятний знак робітникам 12 дистанції колії. 

Як зазначив секретар міської ради Юрій Гриценко, влада надсилала листи підприємства з вимогою змінити об’єкти топонімів. Деякі з них проігнорували листи, тому до підприємств можуть застосувати санкції, «аж до їх зупинки», заявив Гриценко.

З вересня управління культури і туризму виявило 5 братських могил з написами, які не відповідають вимогам законодавства: 

  • Братська могила радянських воїнів;
  • Братська могила героїв битви за Дніпро;
  • Братська могила радянських воїнів, яка знаходиться в Крюкові біля мосту;
  • Братська могила радянських воїнів в селі Потоки;
  • Братська могила в селі Придніпрянське.
— І теж треба звернути увагу на пам'ятник воїну-визволителю на вулиці Соборній, — зазначила Ірина Вологодська.

У публічному просторі також залишились дві дошки, що підпадають під деколонізацію. 

— Ті дошки, які не будуть приведені у відповідність до вимог законодавства до завершення терміну реалізації закону, ми пропонуємо демонтувати, — сказали на засіданні.

Як заявив Юрій Гриценко, розпочати роботи щодо цих об’єктів планують з січня 2024 року. Виконати вимоги законодавства секретар пообіцяв протягом трьох місяців. 

Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях нещодавно декомунізували три п'ятиповерхівки та встановили нові літери назви міста на в'їзді з боку Дмитрівки. А ще у «Кременчуцького Телеграфа» є цілий проєкт про те, на чию честь перейменували вулиці у Кременчуці в рамках декомунізації та деколонізації.

ПО ТЕМІ:

У Крюкові перейменують дві вулиці — рішення комісії

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: Вікіпедія
Теги: перейменування пам’ятник деколонізація декомунізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 48 від 30 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 16 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх