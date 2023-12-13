У Кременчуцькій громаді є пам’ятні знаки з написами російською мовою — управління культури і туризму

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 147

Розпочати роботи щодо цих об’єктів планують з січня 2024 року

Станом на 6 грудня у Кременчуцькій громаді немає пам'ятників та пам'ятних знаків, що містять символіку російської імперії. Досі залишаються недемонтованими 3 пам’ятки, у якій є текст російською мовою, 5 об'єктів, що мають написи, які не відповідають вимогам законодавства про декомунізацію та 5 таких братських могил.

Про це повідомила начальниця управління культури і туризму Ірина Вологодська на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади 6 грудня.

Пам’ятні знаки, де є текст російською мовою:

Пам'ятний знак робітникам заводу дорожніх машин

Пам'ятний знак робітникам вагонобудівного заводу

Пам'ятний знак жертвам Голокосту.

За словами Ірини Вологодської, 5 об'єктів з написами, які не відповідають вимогам законодавства, знаходяться на закритих територіях підприємств. Відповідно, вся відповідальність полягає саме на власників цих установ, зазначила начальниця управління.

Перелік об’єктів:

Пам'ятний знак робітникам вагонного депо;

Пам'ятний знак робітникам Крюківського кар'єрного управління;

Пам'ятний знак робітникам м'ясокомбінатів;

Пам'ятний знак робітникам 12 дистанції колії.

Як зазначив секретар міської ради Юрій Гриценко, влада надсилала листи підприємства з вимогою змінити об’єкти топонімів. Деякі з них проігнорували листи, тому до підприємств можуть застосувати санкції, «аж до їх зупинки», заявив Гриценко.

З вересня управління культури і туризму виявило 5 братських могил з написами, які не відповідають вимогам законодавства:

Братська могила радянських воїнів;

Братська могила героїв битви за Дніпро;

Братська могила радянських воїнів, яка знаходиться в Крюкові біля мосту;

Братська могила радянських воїнів в селі Потоки;

Братська могила в селі Придніпрянське.

— І теж треба звернути увагу на пам'ятник воїну-визволителю на вулиці Соборній, — зазначила Ірина Вологодська.

У публічному просторі також залишились дві дошки, що підпадають під деколонізацію.

— Ті дошки, які не будуть приведені у відповідність до вимог законодавства до завершення терміну реалізації закону, ми пропонуємо демонтувати, — сказали на засіданні.

Як заявив Юрій Гриценко, розпочати роботи щодо цих об’єктів планують з січня 2024 року. Виконати вимоги законодавства секретар пообіцяв протягом трьох місяців.

Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях нещодавно декомунізували три п'ятиповерхівки та встановили нові літери назви міста на в'їзді з боку Дмитрівки. А ще у «Кременчуцького Телеграфа» є цілий проєкт про те, на чию честь перейменували вулиці у Кременчуці в рамках декомунізації та деколонізації.