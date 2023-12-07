У Крюкові планують змінити назви вулиць Чечелівської та Заводської на честь загиблих кременчуцьких військових. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади 6 грудня, повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
Вулицю Чечелівську перейменують на вулицю Сержанта Андросова. Назву вулиці Заводської змінять на честь загиблого розвідника з Кременчука Андрія Гончарова.
В обох випадках ініціаторами перейменування стали мешканці вулиць, розповів секретар міської ради Юрій Гриценко.
Рішення про перейменування мають затвердити депутати на сесії Кременчуцької міської ради.
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