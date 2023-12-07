У Крюкові перейменують дві вулиці — рішення комісії

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 414

У Крюкові планують змінити назви вулиць Чечелівської та Заводської на честь загиблих кременчуцьких військових. Відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах громади 6 грудня, повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

Вулицю Чечелівську перейменують на вулицю Сержанта Андросова. Назву вулиці Заводської змінять на честь загиблого розвідника з Кременчука Андрія Гончарова.

В обох випадках ініціаторами перейменування стали мешканці вулиць, розповів секретар міської ради Юрій Гриценко.

Рішення про перейменування мають затвердити депутати на сесії Кременчуцької міської ради.