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Кременчук, Культура, Відеоколекція

У Кременчуці виступив Василь «Прозоров»

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 178

Востаннє він приїздив у Кременчук 8 років тому

6 грудня у Roker Pub у Кременчуці виступив Василь «Прозоров» Переверзєв — український рок-музикант, найбільш відомий як лідер, вокаліст і автор пісень київського альтернативного гурту «ТОЛ». До Кременчука він приїхав зі своєю авторською акустичною програмою «Дім». Послухати яку у пабі зібралось близько 50 кременчужан.

Прозоров зіграв 14 власних пісень, включно з «Я йду до кінця» та «Рушаймо» «на біс», і розказав невеличкі передісторії створення кожної з них, а також закликав усіх не забувати, що йде війна, і допомагати війську, хто чим може.

— Василь крутий, дуже емоційно «вивіз» по вокалу. Нині його творчість дуже відрізняється від «ТОЛу», але емоційно дуже заряджений. Уся спільнота, яка була на шоу, цілком занурилася у відображення культури, яке Василь привіз з собою, — поділився з «Телеграфом» після концерту кременчужанин Анатолій.

Востаннє він приїздив у Кременчук 8 років тому, у 2015 році.

Хто такий Василь «Прозоров» Переверзєв?

Василь Перевєрзєв був ударником гурту «Аероплан» (Кривий Ріг) і гурту Dollheads. З 2000 року він грав на барабанах у гурті «Вхід У Змінному Взутті» у складі музикантів гурту Samosaboyzz, а потім створив «ТОЛ», у якому став вокалістом та автором усіх текстів. У 2009 році в Києві Прозоров і Джимбо (на той час ще учасники «ТОЛу») створили спільний акустичний проєкт — гурт «ПНД», в якому Василь співає і грає на акустичній гітарі. 

У вересні 2023 року Василь створив гурт мотиваційного року «Прозак», у якого вже вийшло кілька треків, наприклад «Рушаємо» та «Страта».

Переверзєв робить рекламні відеоролики для концертів, займається відеомонтажем, режисурою і зйомками відео, має досвід в кліпмейкерстві. Він режисер дебютного відео гурту Snuff — «Воспоминания», першого офіційного відеокліпу гурту АННА — «Гламур», кліпу гурту «Мерва» — «До себе в рай», дебютного відео гурту Pins — «Мандруй зі мною» та інших.

Прозорова можна побачити у відеокліпі гурту «Друга Ріка» — «Пробач», гурту «Время и Стекло» — «Кафель», гурту «Ляпис Трубецкой» — Lyapis Crew.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: концерт співак
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