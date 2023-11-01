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У Горішніх Плавнях декомунізували три п'ятиповерхівки

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 3

Цього разу використали фарбу

У Горішніх Плавнях на трьох житлових 5-поверхових будинках зафарбували надписи на честь Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді (ВЛКСМ) і Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС (рос. — КПСС)).

Про це повідомили у телеграм-каналі «Декомунізація.Україна».

Варто зазначити, що зафарбували гасла не повністю, а лише комуністичні абревіатури.

— Можливо поруч зі словом «Слава» з’явиться слово «Україні»?! Як на мене, це буде доволі патріотично — Слава Україні! — припускає горішньоплавнівець Андрій.

Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях (з боку Дмитрівки) демонтували одну з двох скандальних» стел із попередньою назвою міста «Комсомольськ», які підпали під декомунізацію, адже Комсомол — це абревіатура Комуністичного союзу молоді.

За словами регіонального представника Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олега Пустовгара, їх мали демонтувати ще 2016 року.

— Це треба було зробити ще у 2016 році й забути. Але краще пізно, ніж ніяк — Горішньоплавнівська міська громада потрішку, зі скрипом очищається від (комуністичних — ред.) символів, — наголосив він.

 

Олег Пустовгар також зазначив, що днями отримав відповідь на скаргу до Урядової гарячої лінії щодо цих гасел на будівлях за підписом першого заступника горішньоплавнівського міського голови Олександра Чуприни та фотопідтвердження, що надписи усунені.

— А ще на території Дмитрівського старостату досі знаходиться знак «Бронепоїзд Будьонний», — додав Олег Пустовгар.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі 23 пам’ятки планують зняти з обліку культурної спадщини.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Декомунізація.Україна, Олег Пустовгар
Теги: декомунізація Горішні Плавні
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