У Горішніх Плавнях декомунізували три п'ятиповерхівки

У Горішніх Плавнях на трьох житлових 5-поверхових будинках зафарбували надписи на честь Всесоюзного Ленінського комуністичного союзу молоді (ВЛКСМ) і Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС (рос. — КПСС)).
Про це повідомили у телеграм-каналі «Декомунізація.Україна».
Варто зазначити, що зафарбували гасла не повністю, а лише комуністичні абревіатури.
Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях (з боку Дмитрівки) демонтували одну з двох скандальних» стел із попередньою назвою міста «Комсомольськ», які підпали під декомунізацію, адже Комсомол — це абревіатура Комуністичного союзу молоді.
За словами регіонального представника Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олега Пустовгара, їх мали демонтувати ще 2016 року.
Олег Пустовгар також зазначив, що днями отримав відповідь на скаргу до Урядової гарячої лінії щодо цих гасел на будівлях за підписом першого заступника горішньоплавнівського міського голови Олександра Чуприни та фотопідтвердження, що надписи усунені.
Нагадаємо, у Кременчуцькому районі 23 пам’ятки планують зняти з обліку культурної спадщини.
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