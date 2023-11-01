Інноваційний формат співпраці лікарів та пацієнтів запровадили у Горішніх Плавнях

Нещодавно було розширено можливості запису до лікарів вузької спеціалізації для жителів Горішньоплавнівської громади. Тепер вони можуть не витрачати час на черги, щоб потрапити на прийом для лікаря.
Начальник управління охорони здоров’я міської ради міста Горішні Плавні, Віктор Олексійович Дудник повідомив:
У випадку, якщо пацієнту необхідно звернутися до лікаря, він може:
Для реєстрації онлайн пацієнту необхідно мати код, який можна отримати у сімейного лікаря або лікаря, який видав направлення на консультацію. Цей код — це пароль для входу на сайт, яким, користуючись надалі, людина буде заходити у свій онлайн-кабінет на порталі та обирати дату прийому у разі необхідності та наявності електронного направлення до цього спеціаліста.
Звертаємо увагу, що без електронного направлення можна потрапити на прийом тільки до самого сімейного лікаря, гінеколога (в тому числі дитячого), психіатра, нарколога, стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих), фтизіатра та лікаря, я якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями. Звичайно, електронне направлення не потрібне й у випадках, коли пацієнтові необхідна екстренна медична допомога, адже вона надається безоплатно всім пацієнтам без винятку — без направлення і декларації.
Віктор Дудник повідомив, що відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнти купують за власний кошт, становить 90 календарних днів — замість 30, як було раніше.
Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров’я, а в Горішніх Плавнях це практично вся аптечна мережа.
Інформація: У 2022 році заклади охорони здоров’я міста Горішні Плавні отримали понад 12 мільйонів гривень допомоги від Благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПРАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус.
Придбано пристрої для лікування ран, зволожуючі дихальні суміші для кисневих ліжок, набір для гемофільтрації, інсуліни, медикаменти, вироби медичного призначення.
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