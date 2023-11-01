5 листопада у Кременчуці відбудуться читання «Осіннє рандеву» (афіша)

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5 листопада у Кременчуці відбудеться творча зустріч з авторками «Олександрійського маяка» та творцями Всеукраїнської спільноти творчих і креативних Pantheon.

З Кропивницького до нашого міста приїде письменниця та журналістка Аліна Шевченко, а з Полтави — авторка, поетка, викладачка Юлія Дорошенко.

Поетки з Кременчука Віта Гориславець та Катерина Бахтурова познайомлять зі своєю творчістю наживо, розкажуть про спільноту Pantheon та створять неймовірну атмосферу літературної осені у Кременчуці.

Захід відбудеться о 13.00 у бібліотеці-філії № 2 на Соборній, 11. Кількість місць обмежена.