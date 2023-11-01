На Лубенщині 16-річний юнак на мотоциклі збив жінку

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 184

Вона переводила велосипед через дорогу у невстановленому місці

31 жовтня близько 17.10 на вулиці Миргородській у місті Хорол 16-річний юнак на мотоциклі Forte збив жінку.

Як інформує Лубенський районний відділ поліції, 74-річна жінка переводила велосипед через дорогу у невстановленому місці. Вона отримала травми, її доставили у Хорольську лікарню.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції Хорольщини вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.