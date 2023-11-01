Микола Корецький
Фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС зібрана партія новітніх шасі DAYUN CGC1210
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Липи замість абрикос: у Кременчуці в районі річкового вокзалу з’явиться новий сквер

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 215

 

Кошти на саджанці виділяє компанія JT International

У Кременчуці в районі річкового вокзалу з’явиться новий сквер. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, його повністю облаштовують за кошти компанії JT International.

Наразі вже висадили 12 лип, які весною прикрашатимуть парк своєю красою та затишком.

Разом з тим, у соціальних мережах з'явилася інформація, що раніше на цій локації зрубали 4 абрикоси. Дописувачка стверджувала, що вони не були мертвими.

У дописі зазначається, що компанія JT International підтримує соціальні ініціативи Кременчука. Це вже третій проєкт озеленення за участі компанії:

  • центральне коло скверу Лесі Українки;
  • дамба в районі вулиці Богдана Хмельницького;
  • сквер біля річкового вокзалу.

Нагадаємо, під час мітингу біля мерії 28 жовтня міський голова Віталій Малецький зазначав, що іноземна міжнародна компанія вже три роки поспіль дарує Кременчуку саджанці на 400 тисяч грн для облаштування скверів. Але тоді він не назвав, яка саме. Як з’ясувалося, мова йшла про JT International.


1
Автор: Катерина Турубара
Теги: сквер річковий вокзал
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх