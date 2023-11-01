Липи замість абрикос: у Кременчуці в районі річкового вокзалу з’явиться новий сквер

У Кременчуці в районі річкового вокзалу з’явиться новий сквер. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, його повністю облаштовують за кошти компанії JT International.

Наразі вже висадили 12 лип, які весною прикрашатимуть парк своєю красою та затишком.

Разом з тим, у соціальних мережах з'явилася інформація, що раніше на цій локації зрубали 4 абрикоси. Дописувачка стверджувала, що вони не були мертвими.

У дописі зазначається, що компанія JT International підтримує соціальні ініціативи Кременчука. Це вже третій проєкт озеленення за участі компанії:

центральне коло скверу Лесі Українки;

дамба в районі вулиці Богдана Хмельницького;

сквер біля річкового вокзалу.

Нагадаємо, під час мітингу біля мерії 28 жовтня міський голова Віталій Малецький зазначав, що іноземна міжнародна компанія вже три роки поспіль дарує Кременчуку саджанці на 400 тисяч грн для облаштування скверів. Але тоді він не назвав, яка саме. Як з’ясувалося, мова йшла про JT International.