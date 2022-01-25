У художній галереї можна побачити родинну «Територію творчості та любові»

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На минулому тижні у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася родинна виставка подружжя Бориса Сердюка та Алли Касьян «Територія творчості та любові».

Борис Сердюк займався малювання зі шкільних років, з 1999 року він – вільний художник. Митець працює у різних техніках – олійний живопис, акварель, пастель. На його полотнах – пейзажі, натюрморти, портрети, тематичні композиції.

Нагадаємо, художник захоплюється писанням пейзажів Кременчука, тому на виставці ви помітите багато краєвидів нашого міста.

А от його дружина Алла Касьян створює роботи з текстилю у техніці печворк, або кінусайга – це мистецтво, яке виникло в Японії. Цю техніку придумала Сецу Мазно у 1987 році. В її основі лежить аплікація, де клаптики тканини накладають на пінопласт у зроблені розрізи.

Пані Алла почала займатися печворком на пінопласті у 2018 році. Сьогодні в колекції майстрині чотири десятки картин, деякі з них знаходяться у приватних колекціях.

Також паралельно у галереї діє філателістична виставка Ярослава Вінкова «Українське козацтво». Переглянути обидві можна буде до 27 лютого. Галерея за адресою вул. Коцюбинського, 4 працює за таким графіком:

середа-п'ятниця – 10.00-16.00;

субота, неділя – 10.00-16.30;

понеділок, вівторок – вихідні.