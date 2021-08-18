У краєзнавчому музеї містяни можуть подорожувати локаціями Кременчука... по картинах

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 393



























Фото: Артем Коваленко

У краєзнавчому музеї у кременчужан з'явилася можливість вирушити у мандри локаціями нашого міста... по картинах. До Дня міста відкрилася персональна виставка члена Спілки художників України Бориса Сердюка під назвою «Місце зустрічі – Кременчук».

В експозиції – 30 картин, 15 з яких автор планує подарувати музею. Як зауважив художник Олександр Черепанов, який відвідав захід, ця виставка – єдина у своєму роді, тому що до цього були спільні виставки різних авторів, присвячені Кременчуку. Але так, щоб блоком від одного художника, – таке вперше.

Борис Сердюк народився у місті Конотопі Сумської області, але вже 8 років мешкає у Кременчуці. Сюди він переїхав слідом за коханою, яка зараз є його дружиною.

У Конотопі чоловік працював вчителем креслення і малювання, викладачем живопису та різьблення по дереву, був і головним художником міста. А з 1999 року він – вільний художник, цим заробляє на життя. Митець продає свої картини на українських та зарубіжних сайтах, на них є попит. Наприклад, у минулому році у нього купили більше 200 робіт.

З посмішкою Борис Сердюк зазначає, що дружина – фактично його менеджер: вона його підтримує, розміщує його роботи на різних сайтах, пропонує, які картини слід відправити на виставки.

- Я малюю все: портрети та пейзажі, і тематичні роботи роблю, і аквареллю малюю, і пастеллю займаюся теж, є і скульптури... На всі руки майстер, будемо так казати, - всміхається чоловік.

Свої міські пейзажі Борис Сердюк написав олією. Малює з натури – просто виходить з етюдником у місто і обирає, що хоче зобразити. У роботі використовує техніку alla prima. Її особливість полягає у тому, що фарбу наносить густо в один шар (традиційний метод передбачає, що слід зробити кілька шарів, тож доводиться чекати, поки висохне попередній). Це дозволяє митцю писати картини швидко – на одну йде від 1 до 2 годин. За словами автора, процес створення виглядає як роздруківка на принтері – зображення заповнює полотно зверху вниз.

На деяких роботах з виставки «Місце зустрічі – Кременчук» можна побачити цілком впізнавані локації, а от біля деяких я стояла досить довго, проте не змогла розгадати, де саме знаходиться зображене на полотні місце. Можливо, це вдасться вам, наші читачі. Завітати на виставку можна до 30 вересня. Музей працює з 9.00 до 16.30, вихідний – середа.